Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Ramazan Bayramı'nı kutladı

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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bayram mesajında, "Hemşehrilerimin, milletimizin ve İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyor, hep birlikte; sağlık, huzur, mutluluk, esenlik ve barış içinde geçireceğimiz nice bayramlar diliyorum" dedi.

Başkan Karalar, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı yayımladığı bir mesajla kutladı. Karalar'ın mesajı şöyle:

"Mübarek Ramazan ayının sonunda bir Ramazan Bayramı'na daha ulaşmanın sevincini ve manevi huzurunu yaşıyoruz. Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı bizlere; küskünlüklerin, dargınlıkların sona ermesi, toplumsal birlikteliğin pekişmesi, umudun, güzel günlere inancın çoğalması ve zor durumdaki kardeşlerimizle dayanışma sergilenmesi adına en güzel fırsat. Ramazan Bayramı öncesinde yerel seçimleri geride bıraktığımız bir süreç yaşadık. Biz çok önemli bir başarı kazandık ve hemşehrilerimize bir dönem daha hizmet etme şansı yakaladık. Ben seçim sonuçlarını hiçbir zaman zafer olarak değerlendirmedim. Çünkü zafer düşmana karşı kazanılır. Bu yarışta kimse kimsenin düşmanı olamaz. Biz farklı düşüncelere sahip siyasi partilerle rekabet ettik ve seçimde başarılı olduk. Seçimi geride bıraktık ve daha önce olduğu gibi bundan sonra da siyasi parti ayrımı yapmadan, bize oy verilip verilmediğine bakmadan, Adana'mızın dört bir yanına eşit hizmet götürmeye, hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını gidermeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle hemşehrilerimin, milletimizin ve İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyor, hep birlikte; sağlık, huzur, mutluluk, esenlik ve barış içinde geçireceğimiz nice bayramlar diliyorum."