Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Saimbeyli ve Köylerinde Halkla Buluştu

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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar merkez ve kırsal ilçelerde halkla buluşmaya devam ediyor. Bu kapsamda Saimbeyli ve köylerini ziyaret eden Karalar, bölgeye yönelik yatırım ve hizmetlerinin artarak devam edeceği mesajını verdi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar merkez ve kırsal ilçelerde, köylerde, mahallelerde hemşehrileriyle bir araya gelerek sohbet etmeye, sorun dinlemeye, yapılan ve yapılacak hizmetleri anlatmaya devam ediyor.

Saimbeyli merkezde halka hitap eden, Aksaağaç, Karakuyu, Ayvacık, Değirmenciuşağı, Yardibi, Himmetli, Yeniköy, Beypınarı, Eyüplü, Gürleşen köylerini de ziyaret ederek bölge sakinleriyle sohbet eden Başkan Zeydan Karalar, Adana'nın dört bir yanında halka hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

Saimbeyli tarihinde görülmemiş hizmetleri ilçe halkıyla buluşturduklarını belirten Başkan Zeydan Karalar, altyapı hizmetlerinin yanı sıra üreticiye yönelik desteklerin artarak süreceğini belirtti.

Adana Büyükşehir Belediyesi'ni maaş ödeyemez, hizmet edemez, mazot alamaz halde devraldıklarını hatırlatan Başkan Zeydan Karalar, borcu gelirinin 4 katı olan belediyeyi, geliri borcun 4 katı hale getirerek, devasa hizmetleri borçlanmadan yapabildiklerini, böylece Adana tarihinde görülmemiş hizmetleri hayata geçirdiklerini anlattı.

3 alt geçit, 5 yeni bulvar, 4 arıtma yaptıklarını, asbestli boruları değiştirdiklerini, su isale hatları döşediklerini, 3 milyon tona yakın asfalt döktüklerini, 221 cadde ve bulvarı yenilediklerini, 321 iş makinesi, 111 otobüsü aldıklarını, yurtlar, kurs merkezleri, kütüphaneler, aşevi yaptıklarını, sosyal belediyeciliği taviz vermeden sürdürdüklerini kaydeden Karalar, gelecek dönemde 8 alt geçit, metro, tramvay, nostaljik tramvay, kültür merkezi, yeni kütüphaneler, arıtmalar yapacaklarını müjdeledi.

Başkan Karalar, Yedigöze Barajı'ndan Su Getirme Projesi'ni tamamlayacaklarını, yollar ve köprüler inşa etmeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.