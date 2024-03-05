Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Samet Güdük'ün ailesiyle maç izledi

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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Demirspor- Karagümrükspor karşılaşmasını, görevi başındayken uğradığı saldırıda hayatını kaybeden Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük'ün ailesi ile birlikte izledi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Demirspor-Karagümrükspor karşılaşmasını, tribünlerden izledi. Başkan Karalar'a, koyu bir Adana Demirspor taraftarı olan merhum Samet Güdük'ün ailesi de eşlik etti.

Başkan Zeydan Karalar, merhum Samet Güdük'ün sık sık kullandığı 'umut dimdik ayakta' sözünü hatırlatarak, "Bugün Mavi Şimsekler'i, çok iyi bir Demirsporlu olan Samet Güdük kardeşimizin ailesiyle birlikte destekledik. Maçtan önce Samet kardeşimizi andık, karanfiller attık, 'umut dimdik ayakta' dedik. Bu kritik maçın galibiyetle sonlanması çok önemliydi. Adana Demirspor'u tebrik ediyorum. Darısı diğer galibiyetlere, Adana takımları ve sporcularının nice başarılarına" dedi.