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Adana Büyükşehir Belediye bütçesi oy birliğiyle kabul edildi - Son Dakika

Adana Büyükşehir Belediye bütçesi oy birliğiyle kabul edildi

29.11.2021 16:16
Adana Büyükşehir Belediye bütçesi oy birliğiyle kabul edildi

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 mali yılı gelir-gider bütçesi 3 milyar 99 milyon 749 bin lira olarak kabul edildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 mali yılı gelir-gider bütçesi 3 milyar 99 milyon 749 bin lira olarak kabul edildi.

Meclis 1. Başkanvekili Mustafa Akgedik başkanlığında toplanan Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı çalışmalarını tamamladı. Meclisin son gününde Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 2022 yılına ait mali yılı gelir gider bütçesi komisyondan geldiği şekliyle oy birliği halinde kabul edildi.

Gündem maddesi üzerine Cumhur İttifakı'na ait partilerin grup başkanvekilleri bütçe üzerine eleştirilerini yaptıktan sonra bütçeye evet oyu vereceklerini açıkladılar.

Millet İttifakı Grup Başkanvekilleri de eleştirilere cevap verdi.

Oylama sonuna CHP Grup Başkanvekili Serdar Seyhan tüm meclis üyelerine teşekkür konuşması yaparak, ayrıca başkan Zeydan Karalar'ın teşekkür için vereceği yemek davetinin iletti.

ASKİ Genel Müdürlüğü'nün Karataş Arıtma Tesisi inşaatı için kullanacağı ek krediye Adana Büyükşehir Belediyesi'nin garantör olması da karar altına alındı.

Adana'da yayın yapan günlük gazeteler dışındaki yerel basına destek olunması için Başkan Zeydan Karalar'a yetkinin de verildiği mecliste son olarak Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Hatıra Ormanı oluşturulması için Başkan Zeydan Karalar'a yetki verildi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi 13 Aralık 2021 Pazartesi günü saat 14.00'te toplanma kararı aldı. - ADANA

Adana Büyükşehir Belediye bütçesi oy birliğiyle kabul edildi

Adana Büyükşehir Belediyesi, Cumhur İttifakı, Zeydan Karalar, Adana, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Adana Büyükşehir Belediye bütçesi oy birliğiyle kabul edildi - Son Dakika


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