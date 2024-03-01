Adana Büyükşehir Belediyesi Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerle Mücadele Eğitimi Düzenledi

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Adana Büyükşehir Belediyesi, "Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerle Mücadele: Adana Büyükşehir Belediyesi Hizmet Sağlayıcılar Eğitimi" düzenledi.

Adana Büyükşehir Belediyesi, uluslararası iş birlikleri ile kız çocuklarına ve kadınlara yönelik farkındalık çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir, "Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerle Mücadele: Adana Büyükşehir Belediyesi Hizmet Sağlayıcılar Eğitimi" ile farkındalık yaratma ve toplumu bilgilendirme çalışmalarını sürdürdü.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) tarafından yürütülen ve İsveç Uluslararası Kalkınma Ajansı (SIDA) aracılığıyla desteklenen " Türkiye'de Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerin Önlenmesine Yönelik Birleşmiş Milletler Ortak Programı" kapsamında düzenlenen etkinlikte, Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı uzman meslek elemanlarına eğitim verildi.

Eğitimde; 'Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklere İlişkin Tanımlar ve İstatistikler', Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet Bağlamında, Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evlilikler', 'Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerin Sonuçları', 'Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evlilikler Konusunda Yaygın Yanlış İnanışlar', 'Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklere İlişkin Mevzuat, İlgili Kuruluşlar ve Mekanizmalar', 'Risk Tespiti, Bildirim ve Yönlendirme', 'Yol Haritası' konuları ele alındı.