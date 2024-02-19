Adana Büyükşehir Belediyesi, flört şiddeti ve güvenli ilişki eğitimi düzenledi

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Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) iş birliğiyle 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, "Flört Şiddeti ve Güvenli İlişki" başlıklı bir eğitim düzenledi.

Adana Büyükşehir Belediyesi, kadına yönelik şiddeti önlemeye yönelik bilgilendirme ve farkındalık eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda ÇYDD ve Büyükşehir Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından üniversiteli gençlerin katılımıyla gerçekleştirilen son eğitimde; şiddet nedir, şiddet türleri nelerdir, flört şiddeti nedir, flört şiddetinin türleri ve güvenli ilişki gibi başlıklar ele alındı.

Gençlerin farkındalıklarını artırmayı hedefleyen eğitimde güvenli ilişkiler, kişisel sınırlar ve onay konularında da bilgi verildi.