Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi\'nden Şiddetle Mücadele Atölyesi

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Atölyesi" düzenledi.
Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı personeli Uzman Sosyolog Elif Uras tarafından Adana Büyükşehir Belediye Meclis Salonu'nda sahada çalışan belediye personeline yönelik, "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Atölyesi" düzenlendi.
Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Ayten Dolançay'ın da katılım sağladığı eğitimde, şiddetin her türlüsünün suç ve insan hakkı ihlali olduğuna dikkat çekildi, toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyet rolleri, toplumsal cinsiyet eşitliği anlatıldı. Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri'nin kadınların yanında olduğu belirtildi.
Eğitimde şiddet, kadına yönelik şiddet, şiddet türleri (fiziksel, psikolojik, ekonomik, cinsel, flört), kadına yönelik şiddet ile ilgili doğru bilenen yanlışlar, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve şiddetin etkileri ve sonuçları, şiddet göstergeleri, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında kadınların yasal hakları, güvenlik planı konularına dikkat çekilerek, şiddete maruz kalınması durumunda acil durum numaraları ve başvurulacak kurum ile kuruluşların bilgisi verildi.
Atölyede; 2022 yılında Belediye Meclisi tarafından onaylanan, Adana Büyükşehir Belediyesi Hane İçi Şiddet Politika Rehberi kapsamında şiddete maruz kalan veya risk altında bulunan personel için verilen destekler anlatıldı. Eğitime katılan personele, kadına yönelik şiddetle mücadele bilgilendirme başta olmak üzere, çocuk hakları, çocuk ihmal ve istismarı, kadın sağlığı, flört şiddeti ve hane içi şiddet politika rehberi el broşürleri dağıtıldı.
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Samsun Kadın Dayanışması tarafından "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü" dolayısıyla yapılan basın açıklamasında, yerel yönetimlerden beklenen hizmetler dile getirilerek, "Kadınların yerel yönetimlere eşit katılımı temel bir haktır. Kadınlar ayrıma uğramaksızın kamusal alanda özgürce yer alır, yerel yönetimlere katılması için teşvik edilir. Yerel yönetimler, kadınların adil ve eşit olarak, sosyal, kültürel, kamusal yaşama ve üretime katılması için her türden tedbir ve teşviki, kadınların geniş katılımıyla planlar ve uygular." denildi.
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