Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın Yaşam Merkezi'nde 'Hayat Dolu Buluşmalar' Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın Yaşam Merkezi'nde 'Hayat Dolu Buluşmalar' Programı Düzenlendi

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın Yaşam Merkezi\'nde \'Hayat Dolu Buluşmalar\' Programı Düzenlendi

Adana Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Adana Kadın Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Hayat Dolu Buluşmalar' programı, kadınların kişisel gelişim, sağlık, kadın hakları gibi konuları ele aldığı bir etkinlik oldu.

28.02.2024 10:43  Güncelleme: 10:47
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Adana Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde kadınlara yönelik "Hayat Dolu Buluşmalar" programı düzenlendi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle, Sabancı Vakfı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen "Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi" kapsamında, Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) katkısı ile gerçekleştirilen "Hayat Dolu Buluşmalar" programı, Adana Kadın Yaşam Merkezi'nde yapıldı.

Birlikte güçlenmenin ve dayanışmanın öncüllendiği programda, kişisel gelişim, bireysel sağlık-bakım, kadın hakları, kadın emeği, kararlara katılım, çocuk koruma gibi temel konular ele alındı. İki hafta süren programda kadınların hayata katılımlarını artıracak, ileri okuryazarlık becerileri başta olmak üzere; teknoloji kullanımı, iletişim, matematik, sağlık gibi zihinsel ve sosyal becerilerin önemine dikkat çekildi.

Program, kadınlara sertifikalarının verilmesi ile sona erdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın Yaşam Merkezi'nde 'Hayat Dolu Buluşmalar' Programı Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın Yaşam Merkezi'nde 'Hayat Dolu Buluşmalar' Programı Düzenlendi - Son Dakika
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