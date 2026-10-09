Adana\'da 10. Lezzet Festivali galasında 140 çeşit yöresel yemek ikram edildi

Adana'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin gala gecesi, Adana Müzesi'nde gerçekleştirildi. Adana Valisi Mustafa Yavuz, "İnşallah sizlerle birlikte festivalimizi büyüte büyüte daha nice yıllar yaşatacağız" dedi.

Adana Valiliği ev sahipliğinde "Acısıyla Tatlısıyla 10. Yıl, On'ca Lezzet" temasıyla düzenlenen festivalin gala gecesinde, kentin yöresel lezzetleri davetlilere ikram edildi. Gala gecesinde Adana ve Çukurova bölgesine ait 140 çeşit yemek sergilendi. Gecede yüksük çorbası, humus, içli köfte, etli nohutlu kuru patlıcan ve kuru biber dolması, Adana usulü kemikli kuzu incik, halka tatlı ve taş kadayıfın yanı sıra Saimbeyli mücennes üzümü, şalgam ve ayran da sunuldu.

"Ülkemizin en büyük gastronomi festivali"

Adana Valisi Mustafa Yavuz, festivalin düzenlendiği eski Milli Mensucat Fabrikası'nın restorasyonunun büyük emeklerle tamamlandığını belirterek, "Burası ülkemizin en büyük müze kompleksi, dünyanın ise beşinci büyük müzesi. Ülkemizin en büyük gastronomi festivalinin yine ülkemizin en büyük müze kompleksinde yapılması Adana'ya yakışır" dedi.

Eski Milli Mensucat Fabrikası'nın tarihi ve kültürel önemine dikkat çeken Vali Yavuz, yapının Osmanlı'nın son dönemlerinde inşa edilmiş özgün bir eser olduğunu ifade etti. Restorasyon çalışmalarının ardından mekanın Adana'nın, Türkiye'nin ve dünyanın kültür hayatına hizmet vermeye başladığını kaydeden Yavuz, "Adana Lezzet Festivali bugün ülkemizin en büyük gastronomi festivali. Bu festivalin böylesine önemli bir mekanda gerçekleştirilmesi Adana'ya yakışır ve Adana'ya yakıştığı kanaatindeyim. Adana'ya daha çok şey yakışır" diye konuştu.

"Adana Lezzet Festivali'ni büyüte büyüte devam edeceğiz"

Vali Yavuz, küçük bir alanda başlayan Adana Lezzet Festivali'nin 10'uncu yılında Türkiye'nin en büyük gastronomi festivali haline geldiğini belirterek, "İnşallah sizlerle birlikte festivalimizi büyüte büyüte daha nice yıllar yaşatacağız" dedi.

"Bu yılın teması sıfır atık"

Festivalin bu yılki temasının sıfır atık olduğunu vurgulayan Vali Yavuz, "Sularımız ve toprağımız bugün bize emanet. Ama bunları gelecek nesillere de emanet etmemiz gerekiyor. Bu nedenle koruyarak ve dönüştürerek devam edeceğiz" dedi.