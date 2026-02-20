Adana\'da 12 bin Konutun Sahipleri Belirlendi

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından 81 ilde yürütülen 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında Adana'da 12 bin 400 konut için düzenlenen kura çekilişi ile hak sahipleri belirlendi.

Türkiye genelinde hayata geçirilen 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında Adana'da yapılacak 12 bin 400 konut için Adana Müze Konferans Salonu'nda noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi. Toplam 165 bin 173 başvurunun yapıldığı projede, 12 bin 400 konutun hak sahipleri kurayla belirlendi.

"Yeni Türkiye Yüzyılını inşa edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, "Türkiye, her yıl 20-25 bin depremle sınanıyor. Tek bir aileyi bile evsiz bırakmama konusunda kararlıyız, azimliyiz. Bu ülke üretiyor, bundan gurur duyabilirsiniz. Bu, sizin dua ve desteklerinizle gerçekleşen bir başarıdır. Bu azim ve gayret bizde var. İnşallah bu 500 bin konut hayata geçecektir, arkası devam edecektir. Dua ve destekleriniz olduğu müddetçe Türkiye, Cumhur İttifakı ile birlikte Yeni Türkiye Yüzyılını inşa edecektir. Yeni Türkiye Yüzyılı demek, dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında yer almak demektir" ifadelerini kullandı.

Suver, kuralarda kazanamayanların üzülmemesi gerektiğini belirterek, ilerleyen süreçte konut kampanyalarının geleceğini söyledi.

"Kira ve konut fiyatları düşecek"

Adana Valisi Mustafa Yavuz ise, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde asrın felaketi önce asrın dayanışmasına daha sonra asrın inşasına dönüştü. İşte bugün asrın inşasına hep birlikte şahitlik ediyoruz. Bu proje, sadece bugünün değil yarınların da ihtiyaçlarını gözeten yüzyılın konut projesi. Yapılan çalışmalarda sadece binalar değil sosyal yaşamlar da inşa edilecek. Yeni konutların yapılmasıyla birlikte hem kiraların düşmesinde hem de konut fiyatlarının satışında düşüşler yaşanacak" diye konuştu.

Programa, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı. - ADANA