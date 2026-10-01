Adana'da 16 yaşındaki Buse Parlak tükürük bezi kanserini yenerek okuluna döndü - Son Dakika
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Adana'da 16 yaşındaki Buse Parlak tükürük bezi kanserini yenerek okuluna döndü

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Adana\'da 16 yaşındaki Buse Parlak tükürük bezi kanserini yenerek okuluna döndü
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Adana'da 16 yaşındaki Buse Parlak, geçen şubat ayında tükürük bezi kanseri teşhisi konulduktan sonra geçen hafta hastalığı yendiğini öğrenip okuluna döndü. Okulunda törenle karşılanan Buse, arkadaşlarının pasta kestiği kutlamanın ardından yazılımla ilgileniyor.

Adana'da yaşayan 16 yaşındaki Buse, yakalandığı tükürük bezi kanserini yendi. Yazılımla ilgilenen Buse'nin hayali ileride kendisi gibi kanser hastalarına umut olacak çalışmalarda yer almak.

Adana'da Yusuf (60) ve Ayşe Parlak (56) çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan 11'inci sınıf öğrencisi Buse Parlak'a (16) geçtiğimiz şubat ayında tükürük bezi kanseri teşhisi konuldu. Teşhisin ardından tedavisine başlanan Buse, zorlu bir sürecin ardından geçtiğimiz hafta kanseri yendiğini öğrendi. Hastalık sürecinde eğitimine ara veren Buse, kanseri yenmesinin ardından yeniden okuluna döndü. Buse'nin okuluna döndüğü gün arkadaşları ve öğretmenleri tören düzenledi. Törenin ardından sınıf arkadaşları, Buse'nin kanseri yenmesini pasta keserek kutladı.

"Hastalığı ilk duyduğumda dünyanın durduğunu hissettim"

Hastalık döneminin zorlu geçtiğini belirten Buse Parlak, "Hastalığımı kist sonucu öğrendim. Önce bir şey olmaz dediler. Sonra ağrılarım üzerine hastaneye gittim, sonrasında biyopsi oldum. Biyopsi sonucu tümör olduğumu öğrendim ve ameliyata alındım. Hastalığı ilk duyduğumda dünyanın durduğunu hissettim. 'Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, insanlar bana nasıl davranacak' diye düşündüm. Hastalığımı öğrendikten sonra önce PET cihazına girdim. Yurt dışından ilaçlar geldi. En korktuğum zaman o zamandı. 45 dakika bir odada kalıyorsunuz. Sonrasında ışın tedavisi aldım. Tükürük bezi kanseri olduğum için yüzüme bir maske takıyorlardı, bundan da korktum. Sonra ultrasona girdim. Orada kötü bir şeyler döndüğünü anladım" şeklinde konuştu.

"Kendim gibi kansere yakalananlar için planlarım var"

Hastalığının ultrasonda fark edildiğini dile getiren Buse Parlak, "Teşhisten sonra PET cihazına girdim ve sonucumun iyi çıktığını öğrendim. Doktor 'Gözünüz aydın' dediğinde tekrar hayata döndüğümü, her şeyin yeniden başladığını hissettim. Şu an yazılımla ilgileniyorum. Kendim gibi kansere yakalananlar için planlarım var. Kanserler için donör gerekiyor. Bununla ilgili planlarım var. Hastalıktan sonra okula ilk gittiğimde arkadaşlarımın sürprizini gördüm. Balonlar ve konfetiler hazırlamışlardı. Hastalığın kalple ilgisi var. Her şey kalple başlıyor" ifadelerini kullandı.

"Çocuğumun bu hastalıktan kurtulacağına inanıyordum"

Anne Ayşe Parlak ise çok kötü günler yaşadıklarını anlatarak, "Yağmurda çamurda hastaneye gittik geldik. Allah kimsenin başına vermesin. Çok dua ettim Allah'a. Böyle kötü bir hastalıkla karşılaşacağımız hiç aklıma gelmezdi. Kızım bana 'Anne boğazımda yuvarlak ve yumruk kadar bir şey çıkıyor ve kayboluyor' diyordu. Doktora gitmekten korkuyordu ve istemiyordu. Kulak burun boğaz bölümüne zorla götürdüm ve ultrason istediler. Ben bademcik sanıyordum ancak kistmiş. Doktor, kızıma 'Yüz felci olabilirsin' dedi. Kızım çok ağladı. Ben kızımı teselli etmeye çalışıyordum. Allah'a güvenmesini söylüyordum. Kızım hem kan tahlili veriyordu hem ağlıyordu. Gözyaşı damlaları hemşirenin eline damlıyordu. Ben de kızıma çok teselli verdim. Çok şükür Allah bugünleri gösterdi. Çocuğumun bu hastalıktan kurtulacağına inanıyordum" dedi.

"Üzüldük fakat kimseye belli etmedik"

Baba Yusuf Parlak da yaşadığı sevinci aktararak, "Bu süreçte çok zorluklar yaşadık. Üzüldük fakat kimseye belli etmedik. Kendisine de belli etmemeye çalıştık. Kendisi sürekli gülsün diye çabaladık. Sevinçliyiz, Allah kimseye göstermesin" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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