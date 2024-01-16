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Adana'da 2. Etap Hafif Raylı Sistem Projesi Yatırım Programına Alındı - Son Dakika
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Adana'da 2. Etap Hafif Raylı Sistem Projesi Yatırım Programına Alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Adana'nın uzun yıllardır beklediği 2. Etap Hafif Raylı Sistem Projesi, 2024 yatırım programına alındı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, projenin ulaşım sorununu azaltacağını belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti ve projenin tamamlanması için çalışacaklarını söyledi.

Adana\'da 2. Etap Hafif Raylı Sistem Projesi Yatırım Programına Alındı
16.01.2024 - 17:29,
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Adana'nın uzun yıllardır kanayan yarası olan raylı sistem hattı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yatırım programına alındı.

Adana'da hafif raylı sistem projesinin 2 etabı 15 yıl sonra hayata geçiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla 2024 yatırım programına alınan 2. Etap hafif raylı sistem projesi hakkında konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, şu ifadelere yer verdi:

"Adana'nın uzun süredir beklediği 2. Etap Hafif Raylı Sistem Projesi, Cumhurbaşkanımızın onayıyla yatırım programına alındı. Şehrimizde ulaşım sorununu azaltacak projenin yatırım programına alınmasından dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Adana halkı adına teşekkür ediyoruz. Akıncılar İstasyonu, Kozan Caddesi, Ege Bağatur Bulvarı, Manolya Caddesi, İlim Yolu Bulvarı, DSİ TOKİ Konutları, Şehir Hastanesi, Fevzi Çakmak Öğrenci Yurdu, Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi ve Stadyum'a gidecek 2. Etap Hafif Raylı Sistem Projesi'ni, ikinci dönemimizde bitirmek için bütün gayretimizle çalışacağız." - ADANA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Adana'da 2. Etap Hafif Raylı Sistem Projesi Yatırım Programına Alındı - Son Dakika
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