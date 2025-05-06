Adana'da 4 Çocuk Annesinin Tedavi Umudu - Son Dakika
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Adana'da 4 Çocuk Annesinin Tedavi Umudu

Adana\'da 4 Çocuk Annesinin Tedavi Umudu

8 yıl süren rahatsızlıkla mücadele eden kadının kolunda şişlik ve yaralar oluştu, yardım bekliyor.

06.05.2025 09:57
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Adana'da 4 çocuk annesinin 8 yıl önce başlayan rahatsızlığı nedeniyle kolu şişti, iyileşmeyen yaralar oluşarak hayatı kabusa döndü. Sol kolunda tamamen ödem oluşan kadın çaresizlik içinde tedavi için uzanacak yardım eli bekliyor.

Kozan ilçesinde yaşayan evli ve 4 çocuk annesi 65 yaşındaki Şadiye Açin'in 8 yıl önce kolunda ağrılar başladı. Ağrılarla birlikte kolu şişmeye başlayan Açin, o dönem gittiği doktorlardan bir çözüm bulamadı. İmkansızlıklar nedeniyle en son 3 yıl önce Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden Açin'e kolunun kesilmesi gerektiği söylendi. 4 çocuk annesi vücudunda benzer yaralar çıktığı için bu durumu kabul etmedi. Her geçen gün durumu kötüleşen Açin, tedavisi için yardım bekliyor.

Ağrı kesicilerle yaşadığı zorlukları atlatmaya çalıştığını belirten Şadiye Açin, "3 yıldır kolum bu şekilde. Balcalı Hastanesine gittik kolunu keselim dediler. Ona ben izin vermedim. Göğsümde var, kolumu alınca bir şey değişmeyecekti. Benim tek isteğim detaylı bir şekilde kolum incelenerek hastalığın tanısı konularak tedavi görmek istiyorum" dedi.

Günlük yevmiyeli işlerde çalışan eşi Yusuf Açin ise 8 yıl önce eşinin kolunda oluşan ödem ile hastaneye gittiklerini tahliller sonrasında kendilerine net bir açıklama yapılmadığını ileri sürdü. Son 3 yıldır ağrı kesiciler ve komşularının yardımı ile eşine baktıklarını anlatan Açin, "8 yıldır en son söylenen 'hastayı buraya getirmeyin, kolunu keselim' dediler ona da biz izin vermedik. Tek isteğimiz büyüklerimizden eşimin acı çekmesini önlemek ve tedavisi" diye konuştu.

Çifte destek olan komşularından Hatice Çalışkan ise, "Bizler elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ev sahibi sağ olsun yardımcı olur, bazen kira bile almaz. Bizler zaman zaman yanına gelip yardımcı oluyoruz. Düşüyor, dengesini kaybediyor, zor günler geçiriyor" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adana'da 4 Çocuk Annesinin Tedavi Umudu - Son Dakika

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