Adana\'da Açıkta Et Satışı Tepki Çekti

Adana'da bir kişinin sokak ortasında et satarak Hindistan'ı aratmayan görüntülere neden olmasına vatandaşlar ve kasaplar odası tepki gösterdi. O görüntüyü ilk izlediğinde Hindistan sandığını ancak açıklamayı okuyunca Adana olduğunu öğrendiğini belirten Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, "İlgili zabıta müdürlüğünün denetimlerini arttırmasını istiyoruz, sokaklarda ve pazarlarda daha etkin olursa bu görüntüler olmaz" dedi.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesinde bir kişi sokak ortasında açıkta et satması görenleri hayrete düşürdü. Adana gibi sıcak bir ilde açıkta et satılmasına vatandaşlarda tepki gösterdi. O anlar cep telefonu ile çekilip sosyal medyada paylaşılınca, 'Hindistan değil Adana' benzetmeleri yapıldı. Bu duruma hem vatandaşlar, hem de kasaplar odası tepki gösterdi.

Oda Başkanı Yağmur: "Görüntüleri izlediğimde Hindistan sandım"

Yağmur, "O görüntüleri bizlerde hayretler içerisinde izledik. Adana sıcak olduğu için o etlerin muhakkak dolapta muhafaza edilmesi gerekiyor. Önümüzdeki günlerde havalar daha da ısınacak ve bu görüntülerin Adana'da olmaması gerekiyor. Tarım İl Müdürlüğü ile konuyu paylaştık. İlgili zabıta müdürlüğünün denetimlerini arttırmasını istiyoruz. Zabıta, sokaklarda ve pazarlarda daha etkin olursa bu görüntüler olmaz. O görüntüyü ilk izlediğimde Hindistan sandım ancak açıklamayı okuyunca Adana olduğunu öğrendim. Bu görüntü utanç verici, aynı şeylerin olmamasını istiyoruz. Bu denetimler zabıtanın işi o nedenle Seyhan ve Yüğreğir'de daha etkin olunması gerekiyor" dedi.

Afganistan ve Hindistan'a benziyor görüntüler

Vatandaşlardan Fazlı Mete ise görüntüleri izleyince tepkisini gizleyemeyerek, "O eti satan kişi insan olamaz. O etlerin dolapta saklanması gerekiyor. Bu görüntüleri görünce yoksul ve fakir ülkeler aklıma geldi" diye konuştu.

Vatandaşlardan İbrahim İlhan da, "Böyle et satılmaz. Kapalı bir alanda satış yapılması gerekiyor. Adana sıcak bir il, insan sağlığı için çok tehlikeli bir görüntü. Bu gıda maddesi ve soğuk bir alanda saklanması gerekiyor. Afganistan ve Hindistan'a benziyor görüntüler" şeklinde konuştu.

Açıkta et satılmasına tepki göster vatandaşlardan Nihat Canlı Işık ise "Bu şekilde et satılmaz, ne olduğu bile belli değil. İnsanlar için çok tehlikeli bir durum"diyerek düşüncelerini aktardı. - ADANA