Adana\'da Asayiş Uygulaması

Adana'da kent genelinde 2 bin 331 polis ile vatandaşları huzuru için asayiş uygulaması düzenlendi. Uygulama noktasında denetimlerde bulunan Adana Valisi Mustafa Yavuz, "Adanalı hemşehrilerimizin huzuru güvenliği için dün olduğu gibi bugünde yarında sahada olacağız" dedi.

Adana Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı kentte 15 ilçede vatandaşın huzuru ve güvenliği için asayiş uygulaması düzenlendi. Adana Valisi Mustafa Yavuz uygulama noktalarını denetleyerek vatandaşlarla sohbet etti. Denetlemelerde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Yavuz, "Bugün ilimiz genelinde 15 ilçemizde hem emniyet, jandarma ve sahil güvenlik unsurlarımızla birlikte vatandaşımızın huzuru Adanalı hemşehrilerimize güvenliği için bugün saat 9'dan itibaren gece geç saatlere kadar uygulama yapıyoruz" dedi.

"2 bin 331 personelimiz ile sahadayız"

Vali Yavuz, "380 ekibimiz, 2 bin 331 personelimiz ile birlikte sahadayız. Uygulama noktalarını ziyaret edip, arkadaşlarımıza başarılar diledik. Vatandaşlarla sohbet edip selam verdik. Onların huzuru ve güvenliği için bugün ve bundan sonra da sahada olacağımızı ifade ettik. Yaklaşık 2 milyon 500 bin Adanalı hemşehrilerimiz huzuru güvenliği için dün olduğu gibi bugünde yarında sahada olacağız" sözlerine yer verdi. - ADANA