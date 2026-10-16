Adana\'da belediye otobüsünün tekerleği 2 araca çarptı, vatandaşlar tepki gösterdi

Adana'da seyir halindeki belediye otobüsünün yerinden çıkan tekerleği, önünde ilerleyen 2 araca çarparak maddi hasara neden olurken, vatandaşlar otobüslerin bakımının yeteri kadar yapılmadığını ifade ederek Adana Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi.

Olay, geçtiğimiz gün Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki belediye otobüsünün tekerleği henüz belirlenemeyen bir nedenle yerinden çıktı. Tekerlek, otobüsün önünde seyreden 2 araca çarptı. Kaza nedeniyle araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza nedeniyle Turgut Özal Bulvarı'nda trafik akışı bir süre hafif şekilde aksadı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Öte yandan yüzlerce otobüsün bulunduğu Adana Büyükşehir Belediyesi'nde otobüslerin eski model olması ve zamanında bakımlarının yapılmaması nedeniyle vatandaşlar yaşanan olumsuzluklara tepki gösterdi.

"Otobüslere bakım yapsınlar, daha sağlıklı hale getirilsin"

Vatandaşlardan Halil Çelik, toplu taşıma araçlarını sık sık kullandığını söyleyerek, "Otobüslerimiz biraz bakımsız. Eski otobüsler yerine daha yeni otobüsler gelmesini istiyoruz. Adana Büyükşehir Belediyesi bu konuda yetersiz kalıyor. Belediyeye çağrım otobüslere bakım yapsınlar, daha sağlıklı hale getirilsin. Yollar bozuk olduğu için perişan oluyoruz. Belediyenin bunları düzeltmesini istiyorum. Yollar bozuk, yapılırsa daha güzel olur. Yollar böyle bozuk olursa otobüs arızalanır. Sonra bizim ulaşımımız ve gidip gelişimiz zorlaşır. Ulaşıma çok zam geliyor. En pahalı ulaşım Adana'da. Bunun asgari seviyeye indirilmesi lazım, böyle olmuyor" dedi.

"Otobüsler çok eskidi, yolda arızalar yaşanıyor"

Enver Ergun ise yolların bozuk olduğunu anlatarak, "Yollar ve kaldırımlar tamir edilmiyor. Bu nedenle kazalar oluyor. Vatandaşlar bu konudan şikayetçi ve çok haklılar. Bu şikayetlere ben de tanık oluyorum. Otobüsler çok eskidi, yolda arızalar yaşanıyor. 40-42 derecede klima çalıştırmayan otobüsler de var. Şoförlerin bir kısmı vatandaşa çok ters davranıyor. Bu işin yetkilileri bilsin ki bu konu çok önemli. Adana'da ulaşım çok fahiş fiyat. Belediyenin fiyat konusunu düzenlemesi gerekiyor" şeklinde konuştu.