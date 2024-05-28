Adana\'da Düğünde Şaşırtan Hediye: Tır Şoförü Ağabeylerden 2 Tır Lastiği

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Adana'da tır şoförü 2 ağabey, kendileri gibi tır şoförü kardeşlerine düğününde altın yerine tanesi 16 bin liralık 2 tır lastiği hediye etti. Ağabeylerinin hediyesi karşısında şaşıran damat, "Sürdükçe ağabeylerimi hatırlayacağım. Gerçekten de lastik ihtiyacım vardı iyi oldu" dedi.

Merkez Çukurova ilçesinde yaşayan tır şoförü Lut Han Kocabaş (29), Ayşe Nur Eroğlu (25) ile Pazar günü evlendi. Çift, düğün salonuna gitmeden önce kentte tırlarla düğün konvoyu yaptı.

İlginç takı

Düğün salonunda ki takı merasiminde ise damadın kendisi gibi tır şoförü olan ağabeyleri Semih (35) ve Sefa (36) Kocabaş, kardeşlerine 1'er tır lastiği hediye etti. Kırmızı kurdeleye sarılan 2 tır lastiği damada takı olarak hediye edilmesi davetlilerin de ilgisini çekti.

"Lastik ihtiyacım vardı"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Lut Han Kocabaş, lastiğe ihtiyacı olduğunu anlatarak, "Biz tır kullanmayı çok seviyoruz ve bu mesleği 3. kuşak olarak devam ettiriyoruz. Ağabeylerim bana böyle sürpriz hazırlamışlar. Çok manidar oldu. Diğer takılara göre ayrı bir yeri oldu. Sürdükçe ağabeylerimi hatırlayacağım. Gerçekten de lastik ihtiyacım vardı iyi oldu. Herkes çok şaşırdı, bende çok şaşırdım" dedi.

"Çok ilginç oldu"

Ayşenur Kocabaş ise hediye karşısında çok şaşırdığını belirterek, "Biz bunun esprisini kendi aramızda yapıyorduk ama gerçek olacağını hiç düşünmemiştim. Hiç söylenmemişti bize bu hediye. Gerçekten çok ilginç oldu. Davetlilerde çok beğendi. Düğün konvoyu yapmıştık tırlarla ona çok şaşırmıştım ama bu daha güzel oldu" ifadelerini kullandı. - ADANA