Adana\'da El Sanatları Kursunda Öğrenci Olan Kadın Usta Öğretici Oldu

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Adana'da oğlu için kurs arayan Betül Karadaş, öğrenci olarak başladığı el sanatları kursunda usta öğretici oldu.

34 yaşındaki 2 çocuk annesi Betül Karadaş, 2016 yılında oğlu Mehmet'i (16) Yüreğir Belediyesi Ulubatlı Hasan Kültürevi'ne kayıt ettirdi. Bu sırada el sanatlarına meraklı olduğu için kendisi de El Sanatları Teknolojisi kursuna kaydoldu. 6 sene boyunca gerekli eğitimleri alan Betül Karadaş, usta öğreticisinin yönlendirmesiyle önce açık öğretimden üniversiteyi bitirdi, ardından da gerekli sınavlara girip usta öğretici oldu.

Artık usta öğretici

Bir zamanlar kurs aldığı Ulubatlı Hasan Kültürevi'nde şimdi usta öğretici olarak görev yapan Betül Karadaş, onlarca kadına hem el sanatı öğretiyor hem de azmiyle örnek oluyor.

"Hizmetler çok yönlendirici"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Betül Karadaş, "Oğlum için kurs araştırması yaparken ben de el sanatları kursuna kayıt oldum. Burada belediyenin ve kültür evlerinin hizmetleri çok yönlendirici oldu. Usta öğretici hocamın desteğiyle açık öğretimden üniversiteyi bitirdim ve gerekli sınavlardan sonra burada usta öğretici oldum" dedi.

"Kadınlar her işi başarabilir"

Kadınların istedikten sonra her şeyi başarabileceğine inandığını anlatan Karadaş, "Bir zamanlar kursiyer olduğum merkezde şimdi usta öğreticiyim. Kadınlar burada kendilerine zaman ayırırken çocukları diğer sınıflarda eğleniyor. öğrencilerimin büyük bir kısmı çocukları vesilesiyle buralarla buluşuyor. Kursumuzda el sanatlarına dair oyuncak bebekler, çantalar ve dekoratif ürünler yapıyoruz. Bu ürünleri kadınlar satarak aile bütçesine maddi ve manevi destek sağlıyor. Kadınlar istedikten sonra her işi başarabilir" ifadelerini kullandı. - ADANA