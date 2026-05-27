Adana\'da Geleneksel Bayramlaşma

Adana'da Kurban Bayramı için köylerine giden vatandaşlar, geleneksel bayramlaşma törenlerinde bir araya geldi. Köyde atalardan miras kalan bayram sabahı bayramlaşma geleneği bu yıl da yaşatıldı.

Kozan ilçesi Kuytucak Mahallesi'nde bayram gelenekleri yaşatılmaya devam ediyor. Bayram namazı sonrası bir araya gelen vatandaşlar, aileleri ve yakınlarıyla bayramlaşarak hem hasret giderdi hem de yıllardır süren geleneği devam ettirdi.

Mahalle sakinlerinden Sinan Yiğenoğlu, "Kendimizi bildik bileli bu gelenek sürer. Ramazan Bayramı'nda ikramlar olur, Kurban Bayramı'nda ise herkes kurbanını keseceği için önce bayramlaşılır, ardından mahalleye gelenler kurbanlarını keser" dedi.

Ali Göktürk ise "Yarım asırdır bu gelenek devam eder. Herkes gelir, bayramlaşır" diye konuştu. - ADANA