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Adana'da İşçiler Eylemde

Adana\'da İşçiler Eylemde

SASA Polyester fabrikasında çalışan 670 işçi, 2 aydır maaş alamadıkları için eylem yaptı.

20.11.2024 13:20
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Adana'da taşeron firma üzerinden SASA Polyester fabrikasında çalışan ve 2 aydır maaşlarını alamadıklarını söyleyen işçiler, fabrika önünde eylem yapmaya başladı. Bir işçi, "SASA'yı arıyoruz kimseyle konuşamıyoruz, muhatap almıyorlar bizi" dedi.

SASA Polyester Fabrikasının PTA üretim tesisi inşaatında taşeron firma üzerinden çalışan 670 işçi, yaklaşık 2 aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle fabrika önünde yeni bir eylem başlattı. Yetkililerle yapılan görüşmeler sonrası işçiler SASA'ya Çarşamba gününe kadar süre verdi. Ancak bu süre içinde işçiler maaşlarını yine alamayınca bugün fabrika önünde eylem başlattı. Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri ise fabrika içerisinde yoğun güvenlik önlemi aldı.

Eylem yapan işçiler "Direne direne kazanacağı", "İnşaat işçisi köle değildir", "Hakkımızı istiyoruz", "Emekçiler burada, gaspçılar nerede" sloganları attı.

SASA'yı suçladılar

Barış Kaya isimli mağdur işçi, SASA'yı suçlayarak, "670 arkadaşımızın hakları SASA Polyester tarafından gasp edilmiştir. Biz yasal prosedürü uyguladık. SASA'ya ve diğer firmalara e-mail attık, diyalog kanalı kurmaya çalıştık. Arkadaşlarımız 2 aydır maaş alamıyor. Arabuluculuk belgesi olmasına rağmen ödeme yapılmıyor. Biz haklarımızın ödenmesini istiyoruz, yoksa burayı terk etmeyeceğiz" dedi.

"SASA bizi muhatap almıyor"

Okan Sanır isimli işçi ise, "Arabuluculuk kağıtlarımız elimizde, bize gidin ayın 15'inde paralarınız öğleden sonra hesaplarına yatırılacak denildi. SASA'yı arıyoruz kimseyle konuşamıyoruz muhatap almıyorlar bizi, insan kaynaklarını arıyoruz ulaşamıyoruz. Arabuluculuk masasını sandalyesini toplamış gitmiş. Gelip hakkımızı istediğimiz zaman sıkıntı yaşıyoruz. 1 yıldır kirasını ödemeyen arkadaşlarımız var. Biz içeride çalıştığımız zaman normalde 4'e kadar çalışıyorduk. Bizi zorunlu mesaiye bırakıp gece 22'ye kadar çalıştırdılar" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adana'da İşçiler Eylemde - Son Dakika

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