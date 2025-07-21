Adana'da Klimalı Otobüs Durakları Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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Adana'da Klimalı Otobüs Durakları Kullanılamaz Hale Geldi

Adana\'da Klimalı Otobüs Durakları Kullanılamaz Hale Geldi
21.07.2025 09:27  Güncelleme: 09:45
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Adana'da klimaları devre dışı bırakılan otobüs durakları, evsizler ve madde bağımlılarına açılınca, vatandaşlar sıcak yaz günlerinde gölge alanlarda otobüs beklemek zorunda kalıyor. Durumdan dert yanan Adanalılar, durakların bakımsızlığından ve kötü kokulardan şikayetçi.

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da vatandaşlar, kliması devre dışı bırakılan kapalı otobüs durakları yerine gölge alanlarda otobüs beklemek zorunda kalırken, belediyeye tepki gösterdi.

Adana'da 2013 yılında güneş enerjisiyle çalışan klimalı otobüs durakları toplu taşıma araçlarını tercih eden vatandaşların kullanımına sunuldu. Yıllar boyu hizmet veren otobüs durakları son dönemlerde evsizler ve madde bağımlılarının mekanı haline geldi. Hal böyle olunca Adana Büyükşehir Belediyesi de klimaları iptal edip durakları atıl halde bıraktı. Yıllarca sıcak yaz günlerinde serin bir şekilde otobüs bekleyen Adanalılar artık gün içerisinde 40 dereceyi aşan sıcağa rağmen ağaç gölgelerinde otobüs beklemek zorunda kaldı.

Öte yandan, duraklarda klimalar çalışmadığı için içleri de kötü kokudan geçilmiyor. Vatandaşlar ise bu durumdan dert yanıyor.

"İçeride oturmayı bilirim ancak kokudan giremiyorum"

İnönü Parkı'nda otobüs bekleyen Çetin İnce, "Durakların bakımları yapılmıyor. Akşamları evsizlerin yatak yeri oluyor. İçeride evsizlerin yastığını, yorganını bulursunuz. Düşünce güzel ancak kullanım sıfır. Gidip içeride oturmayı bilirim ancak kokudan giremiyorum. Allah'tan burada oturma yeri var" dedi.

"Klimalar çalışsın, bakımı yapılsın"

Otobüs bekleyen Fethiye Göl, "Klimalı duraklar nerede, niye çalışmıyor. Ben yaşlı bir kadınım, eskiden durakta serinliyordum. Bazen ekranlar da bozuk oluyor. Bu durakları en güzel şekilde yapsınlar. Led ekranları düzeltsinler. Klimalar çalışsın, bakımı yapılsın" diye konuştu.

"Önlem alınmalı ve sık sık kontrol edilmeli"

Vatandaşlardan Cumali Serçe de, "Bizler mağdur oluyoruz. İnsanlar klimalı durakta otursa daha iyi. Buraya önlem alınmalı ve sık sık kontrol edilmeli. İnsanlar kapıyı açık bırakıp gidiyor. Kontrol olsa burası buz gibi olur" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adana'da Klimalı Otobüs Durakları Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika

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