Adana\'da Köprü Kapatıldı, Vatandaşlar Mağdur Oldu

Adana'da zarar gören köprü 4 ay önce onarılmak yerine Yüreğir Belediyesi tarafından kapatılınca vatandaş perişan oldu.

Merkez Yüreğir ilçesinde Başak ve Levent Mahallesini birbirine bağlayan sulama kanalı üzerine kurulu olan köprü bundan yaklaşık 4 ay önce zarar gördü. Yüreğir Belediyesi sorumluluk alanında bulunun köprü belediye yetkilileri tarafından yapılmak yerine kapatıldı. Köprünün hem Başak hem de Levent Mahallesi tarafı saclarla engellenince vatandaş perişan oldu. Hem pazara hem de okula geçişi sağlayan köprü bir türlü yapılmayınca vatandaşlar nem ile birlikte 50 derece sıcakta metrelerce yürümek zorunda kaldı.

Mahalle sakinlerinden Cumali Karadağ, "Okulların açılmasına bir ay kaldı ancak köprü hala yapılmadı. Bu köprüden öğrenciler geçmek zorunda ama şu an geçiş mümkün değil. Belediye ekipleri geldi ancak köprüyü onarmak yerine tamamen kapatıp gitti. Yolun karşısında pazar kuruluyor ama mahalle sakinleri, özellikle engelli vatandaşlar ve yaşlılar karşıya geçmekte büyük zorluk yaşıyor. En yakındaki köprüye ulaşmak için uzun mesafe yürümek zorundalar. Belediye tarafından şu ana kadar herhangi bir çalışma başlatılmadı. Vatandaşlar bir an önce çözüm bekliyor" dedi.

Mahalle sakini Hatice Demir ise, "Gerçekten çok mağduruz. Yolun karşısına geçmek için uzun mesafe yürümek zorunda kalıyoruz. Ben kalp hastasıyım ve bu yürüyüş beni çok zorluyor. Yolun bu tarafında oturuyorum, karşıda pazar kuruluyor. Köprüde bir sorun yokken alışverişimizi rahatça yapabiliyorduk ama şimdi gidemiyoruz. Mahalleli perişan durumda" diye konuştu. - ADANA