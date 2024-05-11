Adana\'da Mısır üzerinden gelen kum fırtınası yaşamı olumsuz etkiliyor

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TUNCAY TÜRKGÜLÜ

(ADANA)- Adana'da sabah saatlerinden itibaren Mısır üzerinden fırtına ile gelen kum fırtınası yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Görüş mesafesinin yer yer 300 metreye kadar düşmesi vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Mısır üzerinden fırtına ile gelen yaygın kum Adana'da etkili oldu. Sabah saatlerinde başlayan yaygın kum yoğunlaşarak görüş mesafesini 300 metreye hadar düşürdüğü gözlemlendi. Araçların üzerine adeta kum yağarken vatandaşlar araçlarını mümkün olduğunca kapalı alanlara park etmeye çalıştı.