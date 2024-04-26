Adana'da Motosiklet Tutkunu Özay Altun, Motosikletine Dağ Keçisi Boynuzu Taktı - Son Dakika
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Adana'da Motosiklet Tutkunu Özay Altun, Motosikletine Dağ Keçisi Boynuzu Taktı

Adana\'da Motosiklet Tutkunu Özay Altun, Motosikletine Dağ Keçisi Boynuzu Taktı

Adana'da motosiklet tutkunu Özay Altun, Chopper tipi motosikletine dağ keçisi boynuzu takarak ilgi odağı haline geldi. Altun, motosikletiyle trafiğe çıktığında vatandaşların ilgisini çektiğini ve kendisinin de bu ilgiden mutlu olduğunu belirtti. Altun, motosikletinin tarzının Alman askerlerinin savaş dönüşü dizayn ettiği bir tarz olduğunu ve sadece dağ keçisi boynuzu eklediğini söyledi.

26.04.2024 10:34
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Adana'da motosiklet tutkunu Özay Altun, motosikletine taktığı dağ keçisi boynuzu ile ilgi odağı oldu.

Adana'da motosiklet tutkunu Özay Altun, Chopper tipi alçak binişli motosiklet aldı. Daha sonrasında motosikletini çeşitli eklemelerle modifiye etmeye başlayan Altun, bir avcı kulübünde duvarda gördüğü dağ keçisine ait olan boynuzu motosikletine taktırdı. Trafikte 'boynuzlu motosikletli' olarak anılmaya başlayan Altun, vatandaşların kendisini motosiklet üzerinde gördüğünde video ve fotoğraf çekerek ilgi gösterdiğini, kendisinin de bu ilgiden mutlu olduğunu söyledi.

"Bu tarz Alman askerlerinin savaş dönüşü dizayn ettikleri bir tarz"

Amerikan motosiklet kulüplerine tutkulu olduğunu belirten Altun, "Amerikan motosiklet kulübü hastasıyım. Kulüpteki motosikletlere yıllar öncesinden hevesim vardı. Sonra ben de bu Chopper'ı aldım. Motorum 350 cc ve çeşitli aksesuar modifiyeleri ile kendime göre bir tarz oluşturdum. Bu tarz aslında yıllar önce Alman askerlerinin motorlarını savaştan döndükten sonra motorlarına dizayn ettikleri bir tarz. Artı olarak ben sadece dağ keçisi boynuzunu ekledim" dedi.

"Boynuz dağ keçisine ait"

Motosikletine monte ettiği dağ keçisine ait olan boynuzu bir avcı kulübünün duvarında gördüğünü anlatan motosiklet tutkunu Altun, "Bu boynuzu bir avcı kulübünde duvarda gördüm, Boynuzu görür görmez motosikletimin önüne güzel olacağını düşünerek aldım, gerçekten de güzel oldu. Trafikte giderken ışıklarda durduğum zaman vatandaşlar video ve resim çekiyorlar. Ayrı bir havası, kendine has bir ilgisi oldu motosikletimin. Boynuzu takalı 1 yıl oldu, motosiklet de 3-4 yıldır bende. Sinyalimi, farımı, sürüşümü engelleyen herhangi bir sorun yok, sadece motosikletime bir makyaj, bir süs yaptım. Trafiğe ve kurallara uymayan bir engelim yok, eğer olsa boynuzu kendim takmam" şeklinde konuştu.

Chopper sahibi motosiklet tutkunlarının, farklı tarzlarına rağmen trafikte gayet dikkatli motosiklet kullandıklarının da altını çizen Altun, "Chopper sahibi insanlar trafikte en düzgün motosiklet kullanan, kurallara harfiyen uyan motosiklet sürücüleridir. Motosiklet özgürlüktür, motosikletin üzerinde kendimi uçuyor gibi hissediyorum" ifadelerine yer verdi.

"Her gördüğümüzde tekrar ne zaman geçecek diye bekliyoruz"

Motosikleti sıkça gördüklerini belirten esnaf Şehmus Tular ise, "Bu arkadaş motosiklet hastası. Değişik bir tarz yapmış, hoşumuza da gidiyor. Her gördüğümüzde tekrar ne zaman geçecek diye bekliyoruz. Değişik bir motor, arkadaş da biraz böyle şeyleri seviyor sanırım. Bu da bizim hoşumuza gidiyor. Söylenene göre yabani dağ keçisinden alınan boynuzmuş, orijinal bir şey olduğunu bana söyledi kendisi. Böyle şeyleri seviyor demek ki, Allah kaza bela vermesin" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adana'da Motosiklet Tutkunu Özay Altun, Motosikletine Dağ Keçisi Boynuzu Taktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Motosiklet Tutkunu Özay Altun, Motosikletine Dağ Keçisi Boynuzu Taktı - Son Dakika
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