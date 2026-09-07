Adana'da otobüs durağına asılan fotoğrafa 'dolandırıcıdır' notu damga vurdu - Son Dakika
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Adana'da otobüs durağına asılan fotoğrafa 'dolandırıcıdır' notu damga vurdu

Adana\'da otobüs durağına asılan fotoğrafa \'dolandırıcıdır\' notu damga vurdu
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Adana Seyhan'da bir otobüs durağının camına, üzerinde bir erkek ve kadının fotoğrafı ile 'Dikkat dolandırıcıdır' yazılı kağıt asıldı. Vatandaşlar duruma hayret ederken, kimliği belirsiz kişilerce yapıştırılan fotoğraf karesi cep telefonlarıyla kaydedildi.

Adana'da bir otobüs durağına asılan ve üzerinde bir erkek ile kadının fotoğrafının yer aldığı, erkeğin fotoğrafının altında "Dikkat dolandırıcıdır" yazılı fotoğraf karesi dikkat çekti. Bazı vatandaşlar hayrete düşerek cep telefonlarıyla ilginç görüntüyü kaydetti.

Adana'nın Seyhan ilçesinde işlek bir güzergahta bulunan otobüs durağının camlarına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bir fotoğraf karesi yapıştırıldı. Üzerinde bir kadın ve erkeğin bulunduğu fotoğraf karesinde el yazısıyla yazılmış "Dikkat, dolandırıcıdır" ifadeleri dikkat çekti. Durakta otobüs beklerken durumu fark eden vatandaşlar ise hayrete düşerek fotoğraf karesini görüntüledi.

"Aileyi araya katmamaları lazımdı"

Fotoğrafı inceleyen vatandaşlardan Ramazan Okur, duruma tepki göstererek, "Adam belki dolandırıcıdır, birilerinin canını yakmış olabilir. Eğer öyle bir şey yapmışsa tabii ki namahreme girmemesi lazım. Eşiyle beraber bu resmi asmamaları lazımdı. Aileyi araya katmamaları daha doğru olabilirdi. Ateş olmayan yerden duman yükselmez ama eşiyle beraber katmaları hiç hoş bir şey değil. Bizim gelenek ve göreneklerimize de uygun bir şey değildir bu" ifadelerini kullandı.

"Karısını aldatmış olabilir, gidip af dilemeli"

Durakta otobüs bekleyen vatandaşlardan Mustafa Atıl ise "Bence karısını aldatmış, kadın da böyle bir şey yapmış ve haklı olduğunu düşünüyorum. ya aldattığı için yazmışlardır ya da belki parasını çalmıştır. Abi git karının elini ayağını öp. Karın seni affetsin, büyük bir hata yapmışsın. Adalet yerini bulur" dedi.

Kaynak: İHA

Seyhan, Adana, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adana'da otobüs durağına asılan fotoğrafa 'dolandırıcıdır' notu damga vurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da otobüs durağına asılan fotoğrafa 'dolandırıcıdır' notu damga vurdu - Son Dakika
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