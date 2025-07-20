Adana\'da Sokak Köpekleri Tehlike Saçıyor

Adana'da mahalle sakinleri sokak köpekleri yüzünden çocuklarının dışarı çıkamadığını köpeklerin sürükli saldırdığını söyledi.

Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Çarkıpare Mahallesinde vatandaşlar sokak köpekelerinden dertli. Geçtiğimiz aylarda İçişleri Bakanlığının genelge yayımlamasına rağmen belediyeler sokak köpeklerini toplamadığı için sürü halinde gezen köpeklek tehlike saçıyor. Vatandaşlar köpekler nedeniyle çocuklarıın sokağa çıkamadığını, köpeklerin yetişkin insanlara bile saldırdığını biran önce önlem alınması gerektiğini söyledi. - ADANA