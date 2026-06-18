Vatandaş belediyeden umudu kesince cebinden para verip çukura beton döktü - Son Dakika
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Vatandaş belediyeden umudu kesince cebinden para verip çukura beton döktü

Vatandaş belediyeden umudu kesince cebinden para verip çukura beton döktü
18.06.2026 09:44  Güncelleme: 09:49
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Adana'nın Seyhan ilçesinde belediyelerin ilgilenmediği yol çukurlarını vatandaşlar kendi imkanlarıyla beton dökerek kapattı.

Adana'da merkez Seyhan ilçesinde vatandaşların başvurusuna rağmen yoldaki çukurlar kapatılmayınca vatandaşlar beton mikseri kiralayıp çukura beton döktü.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Büküydikili Mahallesi'nde uzun süredir onarılmayan yol çukurları, mahalle sakinlerini isyan ettirdi. Vatandaşların hem Adana Büyükşehir Belediyesi'ne hem de Seyhan Belediyesi'ne defalarca başvurmasına rağmen çukurların kalıcı olarak onarılmaması üzerine bir vatandaş, kendi cebinden para ödeyerek beton döktürüp çukurları kapattı.

Otoban çıkışına yakın bölgede bulunan ve her gün yüzlerce aracın kullandığı yolda oluşan derin çukurların sürücüler için tehlike oluşturduğu belirtildi. Yol üzerinde iki okulun da bulunduğunu ifade eden mahalle sakinleri, bölgede çok sayıda kazanın meydana geldiğini öne sürdü.

Mahalle sakinlerinden Fatih Durdu, belediyelerin soruna çözüm bulmaması üzerine kendi imkanlarıyla harekete geçtiğini belirterek, "Bu yoldaki çukurları ben beton yaptım. Bu yolla ilgilenen yok. Belediyeye başvuru yaptık ama yama yapıyorlar. Yapılan yama zaten iki gün sonra tekrar bozuluyor. Burada bir vatandaşın aracının ön tarafı bu çukurlar nedeniyle dağıldı. Ben de beton firmasıyla görüşüp bazı çukurların onarılmasını sağladım. Bin lira para ödedim. Çukurlar çok büyüktü. Ayağımın diz kısmına kadar içine giriyordu. Geriye kalan çukurları da beton yapacağız" dedi.

Mahalle sakini Yılmaz Tuncer ise sorunun uzun süredir devam ettiğini ifade ederek, "Bu yol, otoban çıkışına yakın olduğu için her gün yüzlerce araç tarafından kullanılıyor. Yol üzerinde iki okul bulunuyor. Çukurlar nedeniyle defalarca kaza meydana geldi. Defalarca belediyeyi aradık ancak sonuç alamadık. Seyhan Belediyesine gittiğimizde Büyükşehir Belediyesinin sorumlu olduğu söyleniyor, Büyükşehir Belediyesine gittiğimizde ise sorumluluğun Seyhan Belediyesinde olduğu ifade ediliyor. Her iki belediyeye de defalarca dilekçe verilmesine rağmen herhangi bir geri dönüş yapılmadı. Burası adeta kendi haline bırakılmış durumda. Çukurları kendi imkanlarımızla onarmaya çalışıyoruz ancak bu da bir yere kadar mümkün oluyor. Mahalle sakinleri kendi ceplerinden ödeme yaparak bazı noktalara beton döktürdü. Şehir dışından gelen çok sayıda araç da bu yolu kullanıyor. İnsanlara karşı adeta rezil olmuş durumdayız" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Belediye, Seyhan, Adana, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vatandaş belediyeden umudu kesince cebinden para verip çukura beton döktü - Son Dakika

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