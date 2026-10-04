Adana Saimbeyli'de 18 dakika arayla 4.8 ve 4.9 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklükte depremden dakikalar sonra, aynı ilçede 4.9 büyüklükte ikinci bir deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 14.19'da 4.8 büyüklükte deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem yüzeyde hafif şekilde hissedildi. Bu depremden 18 dakika sonra aynı ilçede 4.9 büyüklükte ikinci bir deprem daha oldu.