Adana Saimbeyli'de 18 dakika arayla 4.8 ve 4.9 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi

Adana Saimbeyli'de 18 dakika arayla 4.8 ve 4.9 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AFAD verilerine göre Adana Saimbeyli'de saat 14.19'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi; 8 kilometre derinlikteki sarsıntı yüzeyde hafif hissedildi. 18 dakika sonra aynı ilçede 4.9 büyüklüğünde ikinci deprem kaydedildi.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklükte depremden dakikalar sonra, aynı ilçede 4.9 büyüklükte ikinci bir deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 14.19'da 4.8 büyüklükte deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem yüzeyde hafif şekilde hissedildi. Bu depremden 18 dakika sonra aynı ilçede 4.9 büyüklükte ikinci bir deprem daha oldu.
Kaynak: İHA
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