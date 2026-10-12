Adana Saimbeyli'de 300 kilo üzümden 50-60 kilo pekmez elde edilmesi hedefleniyor - Son Dakika
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Adana Saimbeyli'de 300 kilo üzümden 50-60 kilo pekmez elde edilmesi hedefleniyor

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Adana Saimbeyli\'de 300 kilo üzümden 50-60 kilo pekmez elde edilmesi hedefleniyor
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Adana'nın Saimbeyli ilçesine bağlı Obruk mevkisinde bağ bozumu sonrası aileler geleneksel yöntemle pekmez kaynatmaya başladı. Meşe külü katılan üzüm şırası odun ateşinde kaynatılıyor, üretim yaklaşık 12 saat sürüyor ve 300 kilo üzümden 50-60 kilo pekmez elde edilmesi bekleniyor.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde bin 200 rakımlı Obruk mevkisinde üzüm hasadının ardından pekmez mesaisi başladı. Yaklaşık 300 kilo üzümün odun ateşinde ve meşe külü kullanılarak saatlerce kaynatıldığı geleneksel üretimde, 50-60 kilo pekmez elde edilmesi hedefleniyor.

Saimbeyli ilçesinin Obruk mevkisinde bağ bozumuyla birlikte kış hazırlıklarına başlandı. Toplanan üzümler yıkanıp çuvallarda ezilerek şırası çıkarıldıktan sonra kazanlara alınıyor. Meşe külüyle hazırlanan üzüm suyu, odun ateşinde saatlerce kaynatılarak pekmeze dönüştürülüyor.

Pekmez köpüğünü dut ve asma yapraklarıyla yiyorlar

Saatler süren kaynatma işlemi sırasında pekmezin üzerinde oluşan köpük, üretimin en keyifli anlarından birini oluşturuyor. Dut ve asma yapraklarını kaşık gibi kullanan aile bireyleri, sıcak pekmez köpüğünü bu yapraklarla yiyerek yöre kültürünü yaşatıyor.

Üretimin üzüm miktarına göre yaklaşık 12 saat sürdüğünü belirten Huriye Yıldızhan, bu yıl 300 kilo üzüm topladıklarını ve yaklaşık 50-60 kilo pekmez elde etmeyi beklediklerini söyledi.

Pekmez yapımının oldukça zahmetli olduğunu anlatan Yıldızhan, "Adana Saimbeyli'de üzüm pekmezi yapıyoruz. Çok meşakkatli bir iştir. Yaklaşık 12 saat sürüyor. Üzümün çokluğuna göre mesai değişiyor. Bu sene bereketliydi, 300 kilo üzümümüz vardı. Bundan tahminen 50-60 kilo pekmez çıkacak. Ata dede usulü hep meşe külü kullanılıyor. Hem aroması güzel oluyor hem de pekmezimizi bu şekilde hazırlıyoruz. Ürettiğimiz pekmezi öncelikle ailece tüketiyoruz, ihtiyaç fazlasını satıyoruz. Bu yıl pekmezin kilogram fiyatı yaklaşık 500 TL" dedi.

"Ailece imece usulü üretim yapıyorlar"

Aileden kalma bağlarında her yıl pekmez yaptıklarını belirten Naci Yıldızhan ise zahmetli üretimi ailece bir araya geldikleri bir geleneğe dönüştürdüklerini ifade ederek, "Burası aileden kalma bahçemiz. Her yıl pekmez yapımını geleneksel hale getirdik. Aslında çok meşakkatli ve zor bir iş ama biz bunu eğlence haline getiriyoruz. Ailecek hep beraber aynı ortamda buluşuyoruz. Bir gün öncesinden üzümler toplanıyor. Ardından yıkanarak şıra dediğimiz alanda suyu çıkarılıyor. Daha sonra kestirme kazanında işlem yapılıyor. Meşe külüyle üzüm suyunu hazırlıyoruz. Pekmez enerji verir. Eskiden dağda çalışanlar, hayvan otlatanlar ve keçilerini otlatmaya gidenler için önemli bir besin kaynağıydı. Özellikle kışın tüketilirdi" diye konuştu.

Bölge sakinlerinden Ahmet Kaytancı da pekmez köpüğü yemenin yörede önemli bir gelenek olduğunu belirterek, "Pekmez yapımı tamamlandıktan sonra asıl gelenek köpüğünü yemektir. Dut ve asma yapraklarından kaşık yaparız. Pekmezin köpüğü bu eğlenceli aile ortamında tüketilir. Pekmez köpüğünü yemek de aslında bir gelenektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Kültür SanatSaimbeyliAdanaYaşamYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Adana Saimbeyli'de 300 kilo üzümden 50-60 kilo pekmez elde edilmesi hedefleniyor - Son Dakika
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