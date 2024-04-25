Adana Valisi Yavuz Selim Köşger: Adana, her yönüyle güzel hadiselerle anılmayı hak eden bir şehir - Son Dakika
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Adana Valisi Yavuz Selim Köşger: Adana, her yönüyle güzel hadiselerle anılmayı hak eden bir şehir

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger: Adana, her yönüyle güzel hadiselerle anılmayı hak eden bir şehir

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte huzur ve asayişi sağlamaya yönelik çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini belirterek, Adana'nın güvenli ve düzenli bir trafik, huzur ve güvenliğin teminatı olduğunu vurguladı.

25.04.2024 16:29
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Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte huzur ve asayişi sağlamaya yönelik çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini belirterek, "Adana, her yönüyle güzel hadiselerle anılmayı hak eden bir şehir" dedi.

Köşger, polis sorumluluk bölgesi trafik düzenleme uygulamaları, asayiş çalışmaları ve ilçelerin genel durumu ile ilgili emniyet müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldı. İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan ve polisler tarafından karşılanan Vali Köşger, şeref defterini imzalamasının ardından Müdür Arıkan ile görüştü.

Görüşmenin ardından gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, trafikteki sorunların analizi, güvenlik önlemleri, trafik akışının iyileştirilmesi için alınan tedbirler ile ilçelerde gerçekleştirilen asayiş uygulamaları ele alındı.

"Trafik, kentin yaşam damarlarından biri"

Toplantı sonrasında değerlendirmelerde bulunan Vali Köşger, trafiğin kentin yaşam damarlarından biri olduğunu belirterek "Güvenli ve düzenli bir trafik, hem vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını sürdürebilmesi hem de şehirlerimizin gelişimine katkı sağlaması açısından son derece önemlidir. Bu nedenle trafik düzenlemeleri ve uygulamaları konusunda çalışmalarımızı ve bunun yanında ilimizin mevcut güven ortamının devamlılığını sağlamak için yapılması gerekenleri değerlendirdik" şeklinde konuştu.

Vatandaşın can güvenliğinin her zaman öncelikleri olduğunu da ifade eden Vali Köşger, şöyle devam etti:

"İlimizin huzur ve asayişini sağlamaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Adana, her yönüyle güzel hadiselerle anılmayı hak eden bir şehir. Ülkemiz genelinde olduğu gibi Adana'mızda da suç ve suçluyla mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Bu konuda emeği geçen, ilimizin huzur ve güvenliğinin teminatı İl Emniyet Müdürlüğümüz personeline teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adana Valisi Yavuz Selim Köşger: Adana, her yönüyle güzel hadiselerle anılmayı hak eden bir şehir - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana Valisi Yavuz Selim Köşger: Adana, her yönüyle güzel hadiselerle anılmayı hak eden bir şehir - Son Dakika
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