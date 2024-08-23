Adapazarı Belediyesi Kırsal Mahallelere Millet Evleri İnşa Ediyor - Son Dakika
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Adapazarı Belediyesi Kırsal Mahallelere Millet Evleri İnşa Ediyor

Adapazarı Belediyesi Kırsal Mahallelere Millet Evleri İnşa Ediyor

Adapazarı Belediyesi'nin kırsal mahallelerine yönelik sosyal ve kültürel yatırımları çerçevesinde hayata geçirdiği Bileciler ve Solaklar Millet Evleri, komşuluk ilişkilerini güçlendirecek ve kültürel zenginliklerin gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlayacak.

23.08.2024 13:14  Güncelleme: 13:16
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Adapazarı Belediyesi'nin kırsal mahallelerine yönelik sosyal ve kültürel yatırımları çerçevesinde hayata geçirdiği Bileciler ve Solaklar Millet Evleri, komşuluk ilişkilerini güçlendirecek ve kültürel zenginliklerin gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlayacak.

Adapazarı Belediyesi'nin kırsal mahallelerine yönelik başlattığı proje çerçevesinde Bileciler ve Solaklar Millet Evleri, mahalle sakinlerinin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde titizlikle tasarlandı. Millet evlerinde cemiyet alanı, bilgi evi, muhtarlık ve kahvehane gibi bölümler yer alıyor. Bu alanlar, mahallelerin buluşma noktası olup, komşuluk ilişkilerini güçlendirecek ve kültürel zenginliklerin gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlaması hedefleniyor. Hususa ilişkin olarak Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, "Adapazarı'mızda bugüne kadar 5 adet çocuk hakları projesi, 40'tan fazla sosyal tesis, cemiyet alanları ve millet evleri, 650'ye yakın çocuk parkı ve spor sahası kazandırdık. Mahallemi Güzelleştiriyorum Projemizle 800'e yakın sokağımızın çehresini değiştirdik" dedi.

"Adapazarı genelinde bu yıl 18 mahallemiz doğalgaza kavuştu"

Kırsal mahallelere yönelik yapılan çalışmalara dikkat çeken Işıksu, "Bileciler ve Solaklar Mahallelerimizde geçtiğimiz 5 yıl içinde mahalle yollarının bakım-onarımı, çocuk parkları ve spor sahaları, yeni yollar, tarla yolları ve kanal temizlikleri gibi birçok hizmeti hayata geçirdik. En son spor sahamızın aydınlatma sistemini tamamladık. Ayrıca, Adapazarı genelinde bu yıl 18 mahallemiz doğalgaza kavuştu. Kırsal mahallelerde doğalgaz çalışmaları tamamlandıkça asfalt tadilatlarımızı da hızlıca tamamlıyoruz" diye konuştu.

"Kırsal mahallelerde sosyal donatı alanları çok önemli"

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz ise Bileciler ve Solaklar Millet Evleri'nin yalnızca iki bina olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Kırsal mahallelerde sosyal donatı alanları çok önemli. Bu millet evlerinin iyi günde kötü günde birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini diliyorum. Adapazarı'nda sürekli hizmet ve açılış var, milletimiz bu hizmetlerden istifade ediyor" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adapazarı Belediyesi Kırsal Mahallelere Millet Evleri İnşa Ediyor - Son Dakika

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