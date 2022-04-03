Adapazarı'nda 9 camide enderun teravih geleneği yaşatılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Adapazarı'nda 9 camide enderun teravih geleneği yaşatılacak

03.04.2022 14:59
Adapazarı'nda 9 camide enderun teravih geleneği yaşatılacak

Osmanlı geleneği enderun usulü teravih namazı Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 9 camide kılınacak.

Osmanlı geleneği enderun usulü teravih namazı Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 9 camide kılınacak.

Osmanlı döneminde Enderun Mektebinde ortaya çıkan ve sonrasında birçok camiye yayılan enderun usulü teravih, günümüzde de devam ediyor. Uzun teravih namazlarını ilahi, salavat ve tekbirlerle güzelleştiren, beş ayrı makam icra edilerek kılınan enderun usulü teravih namazı Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 9 camide uygulanacak. Adapazarı Müftülüğünce düzenlenen programa göre; ilçede bulunan 9 camide, ramazanın belirli günlerinde eda edilecek. Enderun usulü teravih namazı kılınacak camilerin listesi ise şu şekilde paylaşıldı; 7 Nisan Perşembe günü Korucuk TOKİ Numan Yazıcı Cami, 8 Nisan Cuma günü Yenikent Cami, 14 Nisan Perşembe günü Karaman 17 Ağustos Cami, 15 Nisan Cuma günü Lokman Hekim Cami, 18 Nisan Pazartesi günü Budaklar Cami, 21 Nisan Perşembe günü Mithatpaşa İstasyon Cami, 22 Nisan Cuma günü Aziziye Cami, 23 Nisam Cumartesi günü Orhan Cami ve 28 Nisan Cuma günü ise Mesudiye Cami. - SAKARYA

YORUMLAR
500
Tarihi Yörgüç Paşazade Mustafa Paşa Camisi'nde ilk teravih namazı kılındı Tarihi Yörgüç Paşazade Mustafa Paşa Camisi'nde ilk teravih namazı kılındı Trakya'da ilk teravih coşkusu Trakya'da ilk teravih coşkusu

Teravih Namazı, Sakarya, Osmanlı, Cami, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Adapazarı'nda 9 camide enderun teravih geleneği yaşatılacak - Son Dakika


Son Dakika
15:00 Demir doğrama atölyesinde patlama: 13 yaşındaki çocuğun vücudu alev aldı
14:36 Sermiyan Midyat'a dava açan Sevcan Yaşar ilk kez konuştu: Davayı devam ettirmeye gücüm yok
14:13 Ukraynalı siviller yüzlerce Rus askerine zehirli kek verdi!
13:59 Rus heyetinin en yetkili ismi savaşın gidişatı hakkında bilgi verdi: Daha gerçekçi hale gelindi
13:57 10 yaşındaki Muhammed, sahur yaptıktan sonra yatağında ölü bulundu!
13:55 Arabada serum aldı ardından konsere çıktı!
13:49 Rıdvan Dilmen kameraya bakıp isyan etti: Ali Bey benden özür dilesin
13:42 Dünyanın en büyük kargo tipi uçağı enkaza dönmüş! Pilotu, bu uçağı görüntüledi
12:54 Litvanyalı film yönetmeni Kvedaravicius, Ukrayna'da öldürüldü
12:26 Dünyanın en iyisi Marcelo, Fenerbahçe'ye geliyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2022 15:06:06. #1.13#
SON DAKİKA: Adapazarı'nda 9 camide enderun teravih geleneği yaşatılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement