ADARAY Yeniden Hizmette: Sakaryalılar Müjdeyi Aldı - Son Dakika
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ADARAY Yeniden Hizmette: Sakaryalılar Müjdeyi Aldı

ADARAY Yeniden Hizmette: Sakaryalılar Müjdeyi Aldı

Uzun bir aradan sonra yeniden seferlerine başlayan ADARAY, Sakaryalıların ulaşımda en büyük tercihi haline geldi. İlk ay ücretsiz olan hizmet, vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

31.10.2024 13:10  Güncelleme: 13:12
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Uzun yıllar sonra oluşturulan alt yapıyla yeniden hizmete başlayan ADARAY, Sakaryalıların yüzünü güldürdü. Adapazarı- Arifiye seferleri, ilk günden bu yana neredeyse tam kapasite yolcuyla yapılıyor. Ulaşımda ilk tercihlerinin ADARAY olduğunu ve isteklerinin yerine getirildiğini ifade eden vatandaşlar, "Yusuf Başkanımız sayesinde ADARAY'a tekrardan kavuştuk. İlk 1 ay ücretsiz olması da memnuniyet verici" dedi.

8 yıl aradan sonra Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın talimatlarıyla alt yapısı yeniden hazırlanan ve son teknoloji vagonlarıyla yeni yüze kavuşan ADARAY, seferlerine başladı. Sakarya'da yıllar sonra trene kavuşmanın mutluluğu yaşanıyor ve özellikle toplu taşıma kullanıcıları, 15 dakikaya son durağa kadar ulaşan trenden memnuniyetini ifade ediyor. İlk-ortaokula ücretsiz, liseye yüzde 54 indirimli hizmet veren ve tam bileti de 15 TL olan ADARAY'ın ilk 1 ay ücretsiz hizmet vermesi de vatandaş tarafından sevinçle karşılandı.

Treni tercih eden Sakaryalılar, bu trenin Sakaryalı ulaşım kullanıcıları için bir fırsat niteliğinde olduğunu, birçok kişinin yeniden hizmete alınmasını çok istediğini ve bu isteğin karşılıksız kalmadığını söyledi. Verilen sözü tuttuğu için Başkan Alemdar'a teşekkür eden vatandaşlardan Nazan Karayel, "Çok memnunum. Bütçemize de çok uygun. Çarşı ortasına kadar gidiyoruz. 1 ay ücretsiz olması da çok güzel oldu. Bundan sonra tek tercihim ADARAY olacak" derken Ercan Yılmaz, "Yeniden hizmete girmiş olması için çok memnunuz. Sapanca Kırkpınar'a kadar gitmesi planlanıyormuş. O da çok güzel bir gelişme olacaktır şehrimiz için. Vatandaşlar için önemli bir şans. İlk 1 ay ücretsiz olması da memnuniyet verici" ifadelerine yer verdi. Toplu taşıma yolcusu Murat Çınar ise, "ADARAY'ı çok istiyorduk. Yeniden hizmete girmesinden dolayı çok memnunuz. Sağ olsun Yusuf Başkanımız sayesinde ADARAY'a tekrardan kavuştuk. Yeniden hizmete girmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. İlçe sakinlerinden Hülya Özdemir Batu da, "Arifiye'de ulaşım sorununa çözüm oldu. Yusuf Başkanım söz vermişti ve sözünü tuttu. ADARAY'ın ücretsiz olması, öğrencilere yönelik indirimli olması bizleri çok memnun etti. Başkanımızı vatandaşın ekonomisini düşünen çalışmalardan ötürü tebrik ediyorum" dedi.

ADARAY, Adapazarı-Arifiye arasında 7 farklı istasyona yolcu taşıyor. Tren ilk 1 ay tamamen ücretsiz hizmet sunacak. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ADARAY Yeniden Hizmette: Sakaryalılar Müjdeyi Aldı - Son Dakika

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