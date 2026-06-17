Adilcevaz\'da Ay ve Yıldız Türk Bayrağını Andırdı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde hilal şeklindeki ayın hemen yakınında parlayan yıldızın oluşturduğu görüntü, birçok kişi tarafından Türk bayrağına benzetildi.

İlçe sakinleri tarafından fark edilen gökyüzü olayı, kısa sürede ilgi odağı oldu. Türkiye bayrağını andıran ay ve yıldızın buluşması, vatandaşlara duygusal anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla bu eşsiz manzarayı görüntüledi.

Gökyüzünde beliren hilal ve parlak yıldızın yan yana oluşturduğu tablo, ilçenin doğal güzellikleriyle birleşince kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşlar, bu anlamlı manzarayı "şanlı bayrağımızın gökyüzüne yansıması" olarak yorumladı.

Gece boyunca gözlemlenebilen hilal ve yıldız buluşması, hem astronomi meraklılarının hem de fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekerken, Adilcevaz semalarında unutulmaz bir görüntü oluşturdu. - BİTLİS