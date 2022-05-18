Adilcevaz'da 'Su Sporları Merkezi ve Dalış Okulu'nun temeli atıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Adilcevaz'da 'Su Sporları Merkezi ve Dalış Okulu'nun temeli atıldı

18.05.2022 21:17

- Adilcevaz'da 'Su Sporları Merkezi ve Dalış Okulu'nun temeli atıldı Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yapımına başlanan 'Su Sporları Merkezi ve Dalış Okulu'nun temeli atıldı.

- Adilcevaz'da 'Su Sporları Merkezi ve Dalış Okulu'nun temeli atıldı

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yapımına başlanan 'Su Sporları Merkezi ve Dalış Okulu'nun temeli atıldı.

Temel atma töreninde gazetecilere açıklamada bulunan Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir, Adilcevaz'ı su sporları merkezine dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi. Demir, "400 üzerinden dalgıç yetiştirmeyi hedefliyoruz. Kano, yelken ve dragon gibi birçok su sporlarına da ev sahipliğini yapabilecek mekan olacağını inanıyoruz. Van Gölü Havzası'nda birçok ilçe bulunmakta, ancak gölün temizliği açısında en temiz bölge Adilcevaz olduğu bilinmektedir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza, Adilcevaz Belediyemize, Adilcevaz Kültür Sanat ve Turizm Derneğimize ve diğer Adilcevazlı hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. İlçemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi.

Adilcevaz Kültür Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Cumali Birol'un da yaptığı konuşmanın ardından merkezin temeli atıldı.

Adilcevaz'da 'Su Sporları Merkezi ve Dalış Okulu'nun temeli atıldı
Adilcevaz'da 'Su Sporları Merkezi ve Dalış Okulu'nun temeli atıldı
Adilcevaz'da 'Su Sporları Merkezi ve Dalış Okulu'nun temeli atıldı
Adilcevaz'da 'Su Sporları Merkezi ve Dalış Okulu'nun temeli atıldı

YORUMLAR
500
Antalya'da 2 mahallede sağanak yağış sonrası su baskınları oluştu Antalya'da 2 mahallede sağanak yağış sonrası su baskınları oluştu Adilcevaz'da Dalış Okulu ve Su Sporları Merkezi'nin temeli atıldı Adilcevaz'da Dalış Okulu ve Su Sporları Merkezi'nin temeli atıldı
Kaynak: İHA

Su Sporları, Adilcevaz, Hisarcık, su, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adilcevaz'da 'Su Sporları Merkezi ve Dalış Okulu'nun temeli atıldı - Son Dakika


Son Dakika
21:16 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sokaklarına Arapça ilan astırarak sığınmacılara seslendi: Dönün artık ülkenize
21:14 Cristiano Ronaldo'nun yeni saatinin fiyatı ağızları açık bıraktı! Dünyada sadece 126 tane var
20:49 Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndan Atatürk Havalimanı açıklaması: Türkiye 3 barona karşı çıkmadıkça yarın da başka bir yer yıkılır
20:21 Mesut Özil, kadro dışı bırakıldığı Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Resmi açıklama menajerinden geldi
20:20 Rusya'nın Ukrayna'yı işgali diğer ülkeleri tedirgin etti! Moldova: Bizi bir an önce Avrupa Birliği'ne alın
19:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan paylaştı: Atatürk Havalimanı'nın nasıl olacağına bir göz atalım
19:29 Damadın hareketi nikah törenine damga vurdu! Belediye Başkanı ve konuklar ne olduğunu anlayamadı
19:02 ABD Başkanı Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvurusunu değerlendirdi: Memnuniyetle karşıladık
18:52 İki parti liderinden ortak basın toplantısı! Davutoğlu ve İnce, pasta kesip kutlama yaptı
18:50 Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, İspanyol rakibini yenerek finale yükseldi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 21:24:15. #1.11#
SON DAKİKA: Adilcevaz'da 'Su Sporları Merkezi ve Dalış Okulu'nun temeli atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement