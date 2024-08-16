Adıyaman Belediye Başkanı Mehmet Kırçalı Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine yüzme kursu düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Adıyaman Belediye Başkanı Mehmet Kırçalı Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine yüzme kursu düzenledi

Adıyaman Belediye Başkanı Mehmet Kırçalı Yaz Kur\'an Kursu öğrencilerine yüzme kursu düzenledi

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Mehmet Kırçalı Yaz Kur'an Kursu öğrencilerinin yüzme kursu taleplerini yerine getirdi. Başkan Tutdere, İl Müftülüğü ile iş birliği yaparak kurs öğrencilerinin yüzme kursuna katılmasını sağladı.

16.08.2024 14:19  Güncelleme: 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Mehmet Kırçalı Yaz Kur'an Kursundaki öğrencilerin yüzme kursu katılma taleplerini yerine getirdi.

Başkan Tutdere, 16 Temmuz'da İl Müftülüğüne bağlı Mehmet Kırçalı Yaz Kur'an Kursundaki öğrencileri ziyaret etmiş ve buradaki öğrencilerde Başkan Tutdere'den yüzme kursu talebinde bulunmuştu.

Başkan Tutdere de, öğrencilerin isteğine kayıtsız kalmayarak gerekli adımları atarak İl Müftülüğü ile iş birliği başlattı. Adıyaman Belediyesi tarafından 'Şehirde yüzme bilmeyen kalmasin' mottosuyla hayata geçirilen Yüzme Kursları projesi kapsamında, İl Müftülüğü ile yapılan iş birliğiyle, kurs öğrencileri yüzme kursuna katılmaya başladı.

Başkan Tutdere, çocukların taleplerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Gençlerimizin ve çocuklarımızın isteklerine her zaman önem veriyoruz. Onların hem dini eğitimlerini alıp hem de sosyal faaliyetlerle gelişimlerini desteklemek adına her türlü imkanı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Kursa katılan öğrenciler iser Başkan Tutdere'ye teşekkür ederek yüzme öğrendikleri için çok mutlu olduklarını söyledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Abdurrahman Tutdere, Spor, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman Belediye Başkanı Mehmet Kırçalı Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine yüzme kursu düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:52 Meclis’teki Can Atalay oturumunda yumruklu kavga Meclis'teki Can Atalay oturumunda yumruklu kavga
14:28 Alevlerin sardığı İzmir’den gelen görüntüler vahim Herkes kaçacak yer arıyor Alevlerin sardığı İzmir'den gelen görüntüler vahim! Herkes kaçacak yer arıyor
14:24 Can Atalay için toplanan Meclis’te gerginlik had safhada Kavga çıktı, oturuma iki kez ara verildi Can Atalay için toplanan Meclis'te gerginlik had safhada! Kavga çıktı, oturuma iki kez ara verildi
14:01 Bomba iddia Sakarya’da yabancı uyruklu şahıs, maymun çiçeği şüphesiyle karantina altına alındı Bomba iddia! Sakarya'da yabancı uyruklu şahıs, maymun çiçeği şüphesiyle karantina altına alındı
11:54 Yamanlar Dağı yangını evlere sıçradı Koca şehir duman altında Yamanlar Dağı yangını evlere sıçradı! Koca şehir duman altında
22:29 Iberia Tiflis’i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turuna yükseldi Iberia Tiflis'i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turuna yükseldi
21:53 Abdullah Avcı, sosyal medyaya ateş püskürdü: Telefon numaramı yaymışlar, gerçek Trabzonluluk bu değil Abdullah Avcı, sosyal medyaya ateş püskürdü: Telefon numaramı yaymışlar, gerçek Trabzonluluk bu değil
21:24 Erdoğan’dan terörle mücadelede kararlılık mesajı: Aman vermeyeceğiz Erdoğan'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı: Aman vermeyeceğiz
21:01 Namaz kılmak için gittiği cami yolunda vuruldu Gerçek bambaşka çıktı Namaz kılmak için gittiği cami yolunda vuruldu! Gerçek bambaşka çıktı
20:54 İşten eve gelen karı koca korkunç manzaraya feryat etti 15 yaşındaki çocuğun korkunç sonu İşten eve gelen karı koca korkunç manzaraya feryat etti! 15 yaşındaki çocuğun korkunç sonu
20:50 Rapid Wien’e 2-0 yenilen Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi’ne veda etti Rapid Wien'e 2-0 yenilen Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti
20:17 Çinli turistlere dehşeti yaşattılar Bıçaklı şüphelilerden binlerce dolarlık gasp Çinli turistlere dehşeti yaşattılar! Bıçaklı şüphelilerden binlerce dolarlık gasp
20:16 Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2024 15:07:17. #1.13#
SON DAKİKA: Adıyaman Belediye Başkanı Mehmet Kırçalı Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine yüzme kursu düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement