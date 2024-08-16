Adıyaman Belediye Başkanı Mehmet Kırçalı Yaz Kur\'an Kursu öğrencilerine yüzme kursu düzenledi

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Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Mehmet Kırçalı Yaz Kur'an Kursundaki öğrencilerin yüzme kursu katılma taleplerini yerine getirdi.

Başkan Tutdere, 16 Temmuz'da İl Müftülüğüne bağlı Mehmet Kırçalı Yaz Kur'an Kursundaki öğrencileri ziyaret etmiş ve buradaki öğrencilerde Başkan Tutdere'den yüzme kursu talebinde bulunmuştu.

Başkan Tutdere de, öğrencilerin isteğine kayıtsız kalmayarak gerekli adımları atarak İl Müftülüğü ile iş birliği başlattı. Adıyaman Belediyesi tarafından 'Şehirde yüzme bilmeyen kalmasin' mottosuyla hayata geçirilen Yüzme Kursları projesi kapsamında, İl Müftülüğü ile yapılan iş birliğiyle, kurs öğrencileri yüzme kursuna katılmaya başladı.

Başkan Tutdere, çocukların taleplerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Gençlerimizin ve çocuklarımızın isteklerine her zaman önem veriyoruz. Onların hem dini eğitimlerini alıp hem de sosyal faaliyetlerle gelişimlerini desteklemek adına her türlü imkanı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Kursa katılan öğrenciler iser Başkan Tutdere'ye teşekkür ederek yüzme öğrendikleri için çok mutlu olduklarını söyledi. - ADIYAMAN