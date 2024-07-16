Adıyaman Belediye Başkanı Üniversite Bölgesindeki Yol Çalışmalarını İnceledi

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Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Altınşehir Mahallesi üniversite bölgesinde devam eden asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Altınşehir Mahallesi'ndeki üniversite bölgesinde devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmaların hızla ilerlediği bölgeyi ziyaret eden Başkan Tutdere, "Fen İşleri ekibimiz şu anda üniversitenin bulunduğu bölgede asfalt serim işleri yapıyor. Biz, bir şehrin kalkınması ve yeniden dirilmesi için üniversitelerin ne kadar önemli kurumlar olduğunun farkındayız. Bu nedenle, üniversitemizin bulunduğu alanlardaki yollarımızın standartlarını yükseltip yol çalışmalarımıza hız verdik. Bir şehrin gelişiminde üniversitelerin rolü büyüktür. Bu nedenle, üniversitemizin çevresindeki yolların ve altyapının en yüksek standartlara sahip olması gerektiğini biliyoruz. Adıyaman Üniversitesi'ne gelecek öğrencilerimizin, modern ve sorunsuz bir altyapıyla karşılaşması için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Bu anlayışla, şehrimize gelecek misafir öğrencilerimize iyi bir ev sahipliği yapmak adına, Üniversite Bölgesindeki yollarımızı Adıyaman Belediyesi olarak düzeltiyor ve asfalt serim işlemlerini yapıyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN