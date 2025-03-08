Adıyaman Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü\'nde Kadın İşçileri Unutmadı

Adıyaman Belediyesi yetkilileri, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan kadın işçileri ziyaret ederek günlerini kutladı ve kendilerine hediyeler takdim etti.

Gece gündüz demeden emek harcayan kadınları yalnız bırakmayan belediye yetkilileri, kadın işçilerin emeklerine verdikleri değeri bir kez daha gösterdi.

Adıyaman Belediyesi'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren kadınlar, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye teşekkür ederek, "Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Adıyaman Belediyesi'ne bizlere verdikleri hediyeler için teşekkür ederiz. Kadınların ölmediği güzel bir yıl diliyorum. Adıyaman Belediyesi'ne biz kadınları düşündüğü için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN