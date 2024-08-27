Adıyaman Belediyesi, Kahtalı Mıçe için Vefa Gecesi düzenledi

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Adıyaman Belediyesi, ünlü sanatçı Kahtalı Mıçe için Vefa Gecesi düzenledi.

Adıyaman Belediyesi tarafından söylediği türkülerle büyük bir hayran kitlesine sahip olan ve şu sıralar Antalya'da tedavi gören Halk Müziği sanatçısı Kahtalı Mıçe (Mustafa Aslan) için geniş katılımlı vefa gecesi konseri düzenlendi. Eğriçay Parkı Millet Bahçesi'nde düzenlenen konserde, Latif Doğan, Oğuz Aksaç, Mehmet Seske, Aynur Polat, Yağız, Kahtalı Hamido, Delal Metin, Mahmut Karadağ, Hüseyin Delibalta, Ömer Çapar ve Mehmet Aslan gibi ünlü ses sanatçıları sahne alarak Kahtalı Mıçe'ye destek ve saygılarını sundu.

Konserde açılış konuşmasını yapan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Kahtalı Mıçe'nin Adıyaman ve Türkiye için ne kadar önemli bir değer olduğunu vurguladı.

Görmüş olduğu tedaviden dolayı geceye katılamayan Kahtalı Mıçe ise konsere canlı bağlantı gerçekleştirerek duygularını dile getirdi.

Konser sonunda Başkan Tutdere, sahne alan sanatçılara 6 Şubat depremlerinin simgesi haline gelen saat kulesi biblosu hediye etti. - ADIYAMAN