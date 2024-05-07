Adıyaman Belediyesi Kalıcı Konutlarda Altyapı Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Adıyaman Belediyesi Kalıcı Konutlarda Altyapı Çalışmalarına Devam Ediyor

Adıyaman Belediyesi Kalıcı Konutlarda Altyapı Çalışmalarına Devam Ediyor

Adıyaman Belediyesi tarafından TOKİ ve Emlak Konut işbirliğiyle yürütülen altyapı projesi kapsamında kalıcı konutlarda kanalizasyon ve yağmur suyu menfez çalışmaları sürüyor. İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının inşası devam ediyor.

07.05.2024 13:33  Güncelleme: 13:36
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Adıyaman Belediyesi tarafından kalıcı konutların kanalizasyon ve yağmur suyu menfez çalışmaları sürüyor.

TOKİ ve Emlak Konut işbirliğiyle yürütülen altyapı projesi çalışmaları çerçevesinde Yunus Emre, İmamağa, Siteler, Yeşilyurt, Fatih, Kayalık ve İndere bölgelerinde yağmur suyu, kanalizasyon ve içme suyu hatlarının inşası sürüyor.

Devam eden altyapı çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü İdris İde, "Adıyaman Belediyesi, TOKİ ve Emlak Konut işbirliğiyle sürdürülen çalışmalarımızda Yunus Emre Mahallesi, İmamağa Mahallesi, Siteler Mahallesi, Fatih Mahallesi, Kayalık Mahallesi ve TOKİ bölgelerimizin yağmur suyu, kanalizasyon ve içme suyu deplase ve yapım işleri devam etmektedir. Toplamda içme suyu imalatı 7 bin metre, kanalizasyon hattı 9 bin 500 metre, yağmur suyu hattı ise 4,5'a 2,5 box menfez ile 3 bin 850 metreye ulaşmıştır. Bu süreçte içme suyu için 5 bin 300 metre, kanalizasyon için 2 bin 500 metre ve yağmur suyu için de 350 metre box menfezimiz tamamlanmıştır. Ayrıca şu ana kadar tamamlanan bölümün 250 metrelik bir kısmı da hizmete sunulmuştur. Yapılan tadilatlar, çökmeler ve yol çalışmaları nedeniyle vatandaşların mağduriyetinin farkında olduklarını ve bu mağduriyetleri gidermek için gece gündüz çalışıyoruz. Bu süreçte yaptığımız çalışmalardan ve yollardaki tadilatlardan ötürü mağdur olan vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermek için büyük bir özveriyle çalışıyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman Belediyesi Kalıcı Konutlarda Altyapı Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

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