Adıyaman Belediyesi Kışa Hazırlık İçin Mazgalları Temizliyor

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Adıyaman Belediyesi kışa hazırlık amacıyla yaklaşık 1 aydır süren mazgal temizliği çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri, Fen İşleri, Su ve Kanalizasyon İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 80 personelden oluşan ekip, şehrin farklı bölgelerindeki mazgalları tek tek temizleyerek, suyun sorunsuz bir şekilde tahliye edilmesini sağlamak ve şehir sakinlerinin kışı sorunsuz geçirmeleri için yoğun mesai harcıyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yağışlı dönemlerde vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına bu tür çalışmaların aralıksız süreceğini vurguladı.

Başkan Tutdere, "Özellikle kış ayları öncesinde altyapı çalışmalarımızı tamamlayarak, halkımızın güvenli ve huzurlu bir yaşam sürdürebilmesi için çalışıyoruz. Mazgalların tıkanması nedeniyle oluşabilecek su baskınlarını önlemek için ekiplerimiz büyük bir gayretle görevlerini yerine getiriyor" diye konuştu. - ADIYAMAN