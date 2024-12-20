Adıyaman Belediyesi'nden Engelli Vatandaşa Akülü Tekerlekli Sandalye - Son Dakika
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Adıyaman Belediyesi'nden Engelli Vatandaşa Akülü Tekerlekli Sandalye

Adıyaman Belediyesi\'nden Engelli Vatandaşa Akülü Tekerlekli Sandalye

Adıyaman Belediyesi, engelli vatandaş İsmail Arslan'ın akülü tekerlekli sandalye talebini hızla karşılayarak aileye yeni bir sandalye temin etti.

20.12.2024 11:24  Güncelleme: 11:26
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Adıyaman Belediyesi, engelli bir vatandaşın akülü tekerlekli sandalye talebini hızla çözüme kavuşturdu.

Fiziksel engelli 4 çocuk babası İsmail Arslan, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye başvurarak mevcut akülü tekerlekli sandalyesinin kullanım ömrünü tamamladığını ve yenisini alacak maddi imkanın olmadığını iletti. Başkan Tutdere, bu talebe kayıtsız kalmayarak gerekli girişimlerde bulunarak Arslan'ın ihtiyacını karşılayacak yeni bir akülü tekerlekli sandalyenin teminini sağladı.

Akülü tekerlekli sandalye Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tırpran tarafından Arslan ailesine, İmamağa Mahallesi'ndeki evlerinde teslim edildi. Tırpan, Belediye olarak her zaman engellilerin yanında olduğunu söyledi ve aileye Başkan Tutdere'nin selamlarını iletti.

İsmail Arslan ise, "Başkanım çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız. Adıyaman sizinle gurur duyuyor" diyerek Başkan Tutdere'ye teşekkürlerini iletti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman Belediyesi'nden Engelli Vatandaşa Akülü Tekerlekli Sandalye - Son Dakika

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