Adıyaman Belediyesi\'nden İhtiyaç Sahiplerine İftar Desteği

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Adıyaman Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak amacıyla Mimar Sinan Kültür Parkı'nda iftar çadırı kurdu.

Ramazan'ın ilk iftarıyla birlikte vatandaşları ağırlamaya başlayacak çadırda, gıda mühendisi gözetiminde hazırlanan besin değeri yüksek ve dengeli yemek menüleri ikram edilecek.

Belediyenin sosyal tesislerinde görev yapan 15 kişilik mutfak ekibi, aşçılar ve gıda mühendisleri eşliğinde Ramazan'a özel yöresel yemekler hazırlıyor.

Belediye yetkilileri, iftar çadırının tüm vatandaşlara açık olduğunu vurgulayarak, Ramazan ayı boyunca yaklaşık 50 bin kişiye iftar yemeği sunulacağını belirtti. 6 Şubat depreminin ardından ekonomik zorluk yaşayan vatandaşlara destek olmayı sürdüreceklerini ifade eden yetkililer, iftar organizasyonunun sorunsuz geçmesi için tüm önlemlerin alındığını açıkladı. - ADIYAMAN