Adıyaman Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine İftar Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Adıyaman Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine İftar Desteği

Adıyaman Belediyesi\'nden İhtiyaç Sahiplerine İftar Desteği

Adıyaman Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlar için iftar çadırı kurarak 50 bin kişiye yemek sunmayı hedefliyor. Mimar Sinan Kültür Parkı'nda gıda mühendislerinin gözetiminde hazırlanan dengeli yemek menüleriyle, deprem sonrası ekonomik zorluk yaşayan vatandaşlara destek sağlanacak.

27.02.2025 23:05  Güncelleme: 23:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak amacıyla Mimar Sinan Kültür Parkı'nda iftar çadırı kurdu.

Ramazan'ın ilk iftarıyla birlikte vatandaşları ağırlamaya başlayacak çadırda, gıda mühendisi gözetiminde hazırlanan besin değeri yüksek ve dengeli yemek menüleri ikram edilecek.

Belediyenin sosyal tesislerinde görev yapan 15 kişilik mutfak ekibi, aşçılar ve gıda mühendisleri eşliğinde Ramazan'a özel yöresel yemekler hazırlıyor.

Belediye yetkilileri, iftar çadırının tüm vatandaşlara açık olduğunu vurgulayarak, Ramazan ayı boyunca yaklaşık 50 bin kişiye iftar yemeği sunulacağını belirtti. 6 Şubat depreminin ardından ekonomik zorluk yaşayan vatandaşlara destek olmayı sürdüreceklerini ifade eden yetkililer, iftar organizasyonunun sorunsuz geçmesi için tüm önlemlerin alındığını açıkladı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Adıyaman Belediyesi, Yerel Haberler, Mimar Sinan, Güncel, Deprem, Yerel, Yaşam, İftar, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine İftar Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:44 Jose Mourinho’ya 4, Okan Buruk’a 1 maç men cezası Jose Mourinho'ya 4, Okan Buruk'a 1 maç men cezası
21:24 Öcalan’ın çağrısıyla ilgili Özgür Özel’den ilk açıklama Öcalan'ın çağrısıyla ilgili Özgür Özel'den ilk açıklama
20:27 Öcalan’ın çağrısıyla ilgili YPG elebaşından ilk sözler Öcalan'ın çağrısıyla ilgili YPG elebaşından ilk sözler
19:22 Bahçeli’nin el sıkmasıyla başladı, Öcalan’ın çağrısına kadar geldi İşte tarihi süreçte yaşananlar Bahçeli'nin el sıkmasıyla başladı, Öcalan'ın çağrısına kadar geldi! İşte tarihi süreçte yaşananlar
16:44 Abdullah Öcalan’dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı
09:36 Hülya Avşar’dan şoke eden Kaya Çilingiroğlu paylaşımı Hülya Avşar'dan şoke eden Kaya Çilingiroğlu paylaşımı
09:30 Otomotiv devi kriz üstüne kriz yaşıyor Otomotiv devi kriz üstüne kriz yaşıyor
09:12 Zeynep Sever Demirel doğum anını paylaştı: İlk defa yaşıyor gibiyim Zeynep Sever Demirel doğum anını paylaştı: İlk defa yaşıyor gibiyim
09:05 Günler sonra ortaya çıktı Derbide Vincic’i şoke eden olay Günler sonra ortaya çıktı! Derbide Vincic'i şoke eden olay
08:59 Özel’den Beykoz Belediye Başkanı’nın gözaltına alınmasına ilk tepki Özel'den Beykoz Belediye Başkanı'nın gözaltına alınmasına ilk tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2025 23:52:52. #1.12#
SON DAKİKA: Adıyaman Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine İftar Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.