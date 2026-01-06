İndere TOKİ sakinlerine su aboneliğinde büyük kolaylık

Adıyaman Belediyesi, İndere TOKİ konutlarında yaşayan vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak önemli bir uygulamayı hayata geçirdi.

Yaklaşık 16 bin bağımsız bölümden oluşan İndere TOKİ yerleşkesinde su aboneliği işlemleri başlatıldı.

Yeni uygulama kapsamında, abonelik işlemleri için yalnızca kimlik fotokopisi ve TOKİ sözleşmesi yeterli olacak. Ek belge talep edilmeden yürütülen süreç, özellikle yeni konutlarına taşınan vatandaşlar için zaman ve işlem kolaylığı sağlıyor.

Vatandaşlar; su sayacının seri numarası ve marka bilgisini gösteren bir fotoğraf ile birlikte gerekli evrakları hazırlayarak, Adıyaman Belediyesi Emlak Müdürlüğüne başvuruda bulunabilecek. Başvurular kısa sürede sonuçlandırılarak abonelik işlemleri tamamlanacak. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Tutdere, vatandaş odaklı hizmet anlayışını vurgulayarak, "İndere TOKİ konutlarında yaşayan hemşehrilerimizin temel ihtiyaçlara hızlı ve sorunsuz biçimde erişimi bizim için öncelikli. Bu doğrultuda su aboneliği işlemlerini sadeleştirerek, başvuruların kolay ve hızlı şekilde yapılmasını sağladık. Adıyaman'da yaşamı kolaylaştıran hizmetleri kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN