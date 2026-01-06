İndere TOKİ sakinlerine su aboneliğinde büyük kolaylık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

İndere TOKİ sakinlerine su aboneliğinde büyük kolaylık

İndere TOKİ sakinlerine su aboneliğinde büyük kolaylık
06.01.2026 14:08  Güncelleme: 14:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman Belediyesi, İndere TOKİ konutlarında yaşayanların günlük yaşamını kolaylaştırmak için su aboneliği işlemlerinde basit bir uygulama başlattı. Artık sadece kimlik fotokopisi ve TOKİ sözleşmesi ile abonelik başvurusu yapılabiliyor.

Adıyaman Belediyesi, İndere TOKİ konutlarında yaşayan vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak önemli bir uygulamayı hayata geçirdi.

Yaklaşık 16 bin bağımsız bölümden oluşan İndere TOKİ yerleşkesinde su aboneliği işlemleri başlatıldı.

Yeni uygulama kapsamında, abonelik işlemleri için yalnızca kimlik fotokopisi ve TOKİ sözleşmesi yeterli olacak. Ek belge talep edilmeden yürütülen süreç, özellikle yeni konutlarına taşınan vatandaşlar için zaman ve işlem kolaylığı sağlıyor.

Vatandaşlar; su sayacının seri numarası ve marka bilgisini gösteren bir fotoğraf ile birlikte gerekli evrakları hazırlayarak, Adıyaman Belediyesi Emlak Müdürlüğüne başvuruda bulunabilecek. Başvurular kısa sürede sonuçlandırılarak abonelik işlemleri tamamlanacak. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Tutdere, vatandaş odaklı hizmet anlayışını vurgulayarak, "İndere TOKİ konutlarında yaşayan hemşehrilerimizin temel ihtiyaçlara hızlı ve sorunsuz biçimde erişimi bizim için öncelikli. Bu doğrultuda su aboneliği işlemlerini sadeleştirerek, başvuruların kolay ve hızlı şekilde yapılmasını sağladık. Adıyaman'da yaşamı kolaylaştıran hizmetleri kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Adıyaman Belediyesi, Yerel Haberler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İndere TOKİ sakinlerine su aboneliğinde büyük kolaylık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Venezuela’da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir Venezuela'da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir?
İran’daki gösterilerde bilanço ağırlaşıyor Ölü sayısı 29’a yükseldi İran'daki gösterilerde bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 29'a yükseldi
Stockholm’de bir Türk imzası: Yarım asırlık heykele kardan arkadaş Stockholm'de bir Türk imzası: Yarım asırlık heykele kardan arkadaş
Maduro’yu hücreye tıkan Trump, ABD’li petrol şirketleriyle masaya oturdu Maduro'yu hücreye tıkan Trump, ABD'li petrol şirketleriyle masaya oturdu
Trump’tan Venezuela’da seçim açıklaması: Olmayacak Trump'tan Venezuela'da seçim açıklaması: Olmayacak
Türkiye’nin yanı başında gerilim tırmanıyor Suriye ordusundan SDG’ye misilleme Türkiye'nin yanı başında gerilim tırmanıyor! Suriye ordusundan SDG'ye misilleme

22:20
Süper Kupa’da finalin adı belli oldu Fenerbahçe, Samsunspor’u 2 golle geçti
Süper Kupa'da finalin adı belli oldu! Fenerbahçe, Samsunspor'u 2 golle geçti
22:14
Gelecek Partili İsa Mesih Şahin, AK Parti’ye geçiyor: Rozeti Erdoğan takacak
Gelecek Partili İsa Mesih Şahin, AK Parti'ye geçiyor: Rozeti Erdoğan takacak
20:58
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı
19:52
Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
19:16
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
18:58
Bakan Güler’den, Suriye’de anlaşmaya yanaşmayan SDG’ye bir uyarı daha
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 22:33:55. #7.11#
SON DAKİKA: İndere TOKİ sakinlerine su aboneliğinde büyük kolaylık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.