Adıyaman Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına Doğal Taş Barınak - Son Dakika
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Adıyaman Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına Doğal Taş Barınak

Adıyaman Belediyesi\'nden Sokak Hayvanlarına Doğal Taş Barınak

Adıyaman Belediyesi, sokak hayvanlarının sağlıklı bir ortamda yaşamalarını sağlamak amacıyla doğal görünümlü taş barınaklar inşa etti. Veteriner ekipler, tedavi ettikleri hayvanları bu barınaklara yerleştirerek onların daha mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmelerine yardımcı oluyor.

12.12.2024 14:05  Güncelleme: 14:07
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Adıyaman Belediyesi, sokak hayvanlarının daha sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için doğal görünümlü taş barınaklardan oluşan yeni bir yaşam alanı kazandırdı.

Uzun yıllardır sokaklarda yaşayan hayvanlar, belediye veterinerlik ekipleri tarafından barınağa alınarak tedavi ediliyor ve ardından bu doğal taş barınaklara yerleştiriliyor. Kışın sıcak, yazın serin bir ortam sunan barınaklar, hayvanların stres seviyelerini azaltarak daha mutlu bir yaşam sürmelerini sağlıyor.

Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, barınakta kalan hayvanların sahiplendirilmesi için hayvan severleri barınağa davet ediyor. Barınağı ziyaret eden vatandaşlar, burada tedavi ve bakımı yapılmış hayvanları sahiplenerek onlara sıcak bir yuva sunabiliyor.

Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü İsmet Tekdal, doğal görünümlü hayvan barınaklarının avantajlarından bahsederek, "Barınağımızda 12 bölümden oluşan toprak yapılı doğal barınaklar inşa ettik. Şu anda 45 hayvanımız taş barınaklarda, 70 hayvanımız ise prefabrik alanda yaşıyor. Doğal barınaklar, kışın sıcak, yazın serin bir ortam sağladığı için hayvanlar burada daha mutlu. Beton barınaklar hayvanlar için stresli bir ortam oluşturuyor. Ayrıca, hayvanların doğal davranışlarını sürdürebilmelerine imkan tanıyan bu alanlar onların sağlığına da katkı sağlıyor" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına Doğal Taş Barınak - Son Dakika

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