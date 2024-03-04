Adıyaman Belediyesi Öğrencilere Konservatuar Eğitimi Veriyor

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Adıyaman Belediyesi Kültür ve Eğitim Merkezi tarafından öğrencilere sanat eğitimi verilmesi adına düzenlenen konservatuar eğitimleri aralıksız devam ediyor.

Eğitime ve sanata büyük önem veren Adıyaman Belediyesi, 6 branşta eğitim alan öğrencilerle hafta içi ve hafta sonu konservatuar eğitimlerini sürdürüyor. Yaz ve güz eğitimleri olarak ara vermeden yapılan konservatuar eğitimleri kapsamında 250 öğrenciye bağlama, keman, piyano, gitar, ney ve resim dersleri veriliyor. Belediye konservatuar kurslarında eğitim alan gençler, yetenekleri doğrultusunda yönlendirildikleri alanlarda eğitim almaya devam ediyor.

Konservatuar eğitimleri hakkında açıklama yapan Adıyaman Belediyesi Başkanı Süleyman Kılınç, "Konservatuvarımız aracılığı ile binlerce çocuğumuzun hayatına dokunduk. Bizler sanatla iç içe nesiller yetiştirmek için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Burada her bir çocuğumuzun yeteneğini keşfedip, bu yeteneklerin birer sanata dönüştüğünü görmek bizler için gurur verici bir adım. Çocuklarımıza, gençlerimize daha iyi bir gelecek sunmak adına gayret ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN