Adıyaman Belediyesi Vartana Prefabrik Yaşam Alanında Asfalt Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Adıyaman Belediyesi Vartana Prefabrik Yaşam Alanında Asfalt Çalışmalarına Devam Ediyor

Adıyaman Belediyesi Vartana Prefabrik Yaşam Alanında Asfalt Çalışmalarına Devam Ediyor

Adıyaman Belediyesi, TOKİ ve Emlak Konut işbirliği ile deprem sonrası şehre kazandırılan Vartana Prefabrik Yaşam alanında asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Şehrin yeniden imarı ve ayağa kaldırılması için yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, vatandaşların daha konforlu bir şekilde ulaşımının sağlanması adına asfalt çalışmalarının başlatıldığını belirtti.

05.03.2024 17:59  Güncelleme: 18:04
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Adıyaman Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İklim Bakanlığı himayesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Emlak Konut işbirliği ile deprem sonrası şehre kazandırılan Vartana Prefabrik Yaşam alanında asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde yolların daha sağlıklı ve güvenilir bir hale getirilmesi ve vatandaşların daha konforlu yaşam sürdürmesi için asfalt çalışmalarını özveri ile sürdürüyor.

Şehrin yeniden imarı ve ayağa kaldırılması için tüm noktalarda çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Adıyaman Belediyesi, Vartana Prefabrik Yaşam Alanında ulaşımın güvenliği ve trafiğin akışını rahatlatmak adına asfalt çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Yapılan çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi alan Adıyaman Belediyesi Başkanı Süleyman Kılınç, "Geçici yaşam merkezlerimizi daha da güzelleştirmek ve vatandaşlarımızın daha konforlu bir şekilde ulaşımının sağlanması adına ekiplerimiz tarafından toplu yaşam alanlarımızda asfalt çalışmalarımızı başlattık. Biz şehrimizi daha da yaşanılabilir bir şehre dönüştürmek adına çalışmalarımızı canla başla sürdürerek, bu şehri yeniden inşa edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman Belediyesi Vartana Prefabrik Yaşam Alanında Asfalt Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

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