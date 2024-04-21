Adıyaman Belediyesi Zabıta Ekipleri Rezerv Alanında Güvenlik Tedbirleri Aldı

Yerel

Adıyaman Belediyesi Zabıta Ekipleri, toprak kayması yaşanan rezerv alanında güvenlik tedbirleri aldı.

Adıyaman Belediyesi Zabıta ekipleri, şehir merkezinde kalıcı konutlarının yapıldığı rezerv alanındaki toprak kaymasından dolayı çöken alanla ilgili olarak ivedi şekilde gerekli güvenlik önlemlerini aldı.

Akşam saatlerinde, Belediye Zabıta Müdürlüğüne Turgut Reis Mahallesi İstiklal Caddesindeki rezerv alanında çökme olduğuna dair ihbarın gelmesi üzerine ekipler harekete geçti.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, göçmenin inşaat çalışmasından dolayı kazılan temel etrafındaki toprak kaymasından olduğunu tespit etti. Bunun üzerine zabıta ekipleri tarafından öncelikle ilgili alanda emniyet şeritleri çekilerek diğer güvenlik tedbirleri alarak konuyla ilgili tutanak tuttu. - ADIYAMAN