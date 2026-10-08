Adıyaman Çelikhan'da okul güvenliği toplantısında servis denetimi ele alındı - Son Dakika
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Adıyaman Çelikhan'da okul güvenliği toplantısında servis denetimi ele alındı

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Adıyaman Çelikhan\'da okul güvenliği toplantısında servis denetimi ele alındı
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Adıyaman Çelikhan'da Kaymakam Özgür Pelvan başkanlığında okul güvenliği toplantısı yapıldı. Toplantıda okul çevresi güvenlik ve trafik tedbirleri, servis denetimleri, bağımlılık ve akran zorbalığıyla mücadele ile giriş çıkış önlemleri ele alındı.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde Kaymakam Özgür Pelvan başkanlığında okul güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü, okul müdürleri, okul aile birliği başkanları ve kurum amirleri katıldı. Toplantıda okul çevrelerinde alınacak güvenlik ve trafik tedbirleri, okul servis araçlarının denetimleri, bağımlılıkla mücadele, akran zorbalığının önlenmesine yönelik çalışmalar ile öğrencilerin okul giriş ve çıkış saatlerinde alınacak önlemler ele alındı. Ayrıca uyuşturucu ve zararlı maddelerle mücadele kapsamında yürütülecek çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda, öğrencilerin güvenli bir eğitim ortamında eğitimlerini sürdürebilmeleri için kurumlar arası koordinasyon ve iş birliğinin önemine vurgu yapıldı.

Kaynak: İHA
ÇelikhanAdıyamanGüvenlikTrafikGüncelEğitimYerelSon Dakika

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