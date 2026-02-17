Adıyaman'da 11 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
Adıyaman'da 11 Kişi Tutuklandı

Adıyaman'da 11 Kişi Tutuklandı
17.02.2026 11:55
Adıyaman'da, çeşitli suçlardan 57 şahıs gözaltına alındı, 11'i tutuklandı; uyuşturucu operasyonu yapıldı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çeşitli suçlardan yakalanan 11 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, çeşitli suçlardan aranması bulunan 57 şahsı, yapılan çalışmalar neticesinde son 1 hafta içerisinde yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 57 şahıstan 11'İ sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu maddeyle mücadele çalışmaları çerçevesinde son 1 hafta içerisinde il genelinde yapılan çalışmalarda 31 şüpheli şahıs hakkında işlem başlatıldı. İşlemleri yapılan 31 şahıstan 6'sı adli makamlarca tutuklanırken, operasyonlarda 129,17 gram çeşitli uyuşturucu madde ile 2 bin 809 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Adıyaman'da 11 Kişi Tutuklandı

Sizin düşünceleriniz neler ?

Adıyaman'da 11 Kişi Tutuklandı
